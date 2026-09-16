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【アジア大会】サッカー男子日本戦はU-NEXTがライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【9月16日】U21日本代表vs香港はTVerで無料配信はある？アジア大会2026の視聴方法・中継予定

日本U21

【アジア大会2026男子サッカー】日本代表の初戦はTVerで無料配信される？香港戦の放送・配信予定まとめ。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表はグループステージ初戦に臨む。

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本記事では、サッカー男子アジア競技大会2026・日本代表初戦のTVer無料配信について紹介する。

サッカー男子アジア競技大会2026・日本代表初戦 香港戦の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーで、U-21日本代表はグループステージ初戦でホンコン・チャイナ(香港)と対戦する。

試合は2026年9月16日(水)19:30にキックオフ予定。会場は豊田スタジアムとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

男子サッカー グループステージ初戦

対戦カード

U-21日本代表 vs ホンコン・チャイナ(香港)

開催日

2026年9月16日(水)

キックオフ

19:30

会場

豊田スタジアム

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サッカー男子アジア競技大会2026・日本代表初戦 香港戦のTVer無料配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループステージ初戦、U-21日本代表vsホンコン・チャイナ(香港)は、TVerで無料リアルタイム配信される予定だ。

TVerでは2026年9月16日(水)19:00からスペシャルライブ配信を実施。試合は19:30キックオフ予定で、地上波TBS系列の中継と同じ時間帯から無料で視聴できる。

スマートフォンやパソコンなどから視聴でき、TVerの利用に月額料金はかからない。

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サッカー男子アジア競技大会2026・日本代表初戦 香港戦の中継予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)男子サッカーのグループステージ初戦、U-21日本代表vsホンコン・チャイナ(香港)は、TBS系列で地上波生中継される。

ネットでは、U-NEXTとTVerでライブ配信される予定だ。

U-NEXTの月額プランには31日間の無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴できる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT (31日間無料トライアルあり)

ネット

TBS系列

地上波テレビ

TVer

ネット

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サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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