アジア競技大会2026サッカー男子のチケット販売情報は？日本戦の購入方法・料金・販売スケジュール

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、男子サッカーにU-21日本代表が出場し、グループステージからアジアの頂点を目指して戦う。
本記事では、アジア競技大会2026男子サッカーのチケット販売情報を紹介する。
アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の男子サッカー競技は、2026年9月15日(火)から10月3日(土)**にかけて開催される。
大会はグループステージ3節を経て、準々決勝、準決勝、3位決定戦・決勝へと進む方式。U-21日本代表はグループAに入り、ホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦する。
大会全体の日程
ラウンド
日程
グループステージ第1節
9月15日(火)～16日(水)
グループステージ第2節
9月18日(金)・20日(日)
グループステージ第3節
9月22日(火)～23日(水)
準々決勝
9月25日(金)～26日(土)
準決勝
9月30日(水)
3位決定戦・決勝
10月3日(土)
U-21日本代表の試合日程
日程
ラウンド
対戦カード
試合開始
会場
9月16日(水)
グループステージ第1戦
日本 vs ホンコン・チャイナ
19:30
豊田スタジアム
9月20日(日)
グループステージ第2戦
日本 vs キルギス
19:30
豊田スタジアム
9月23日(水・祝)
グループステージ第3戦
日本 vs タイ
19:30
豊田スタジアム
9月26日(土)
準々決勝
未定
未定
豊田スタジアム
9月30日(水)
準決勝
未定
未定
長居陸上競技場
10月3日(土)
3位決定戦／決勝
未定
未定
豊田スタジアム
※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。
アジア競技大会 サッカー男子 チケットの販売情報は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー競技では、公式チケット販売サイトをはじめ、Asian Qチケット、対面販売所、各種プレイガイドなど複数の方法でチケットを購入できる。
料金はラウンドや座席によって異なり、1次ラウンドはC席一般2,000円から、準々決勝は3,000円から、3位決定戦・決勝は4,500円から設定されている。
また、サッカーでは1つのチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。
チケットの購入方法
男子サッカーのチケットは、オンライン・店頭の複数ルートから購入可能。残席がある場合は当日券も販売される。
購入方法
内容
公式チケット販売サイト
「応援ID」を無料登録し、ログイン後に先着順で購入
Asian Qチケット
「応援ID」登録不要。自由席の一般・子供・障害者料金チケットが対象
Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center
栄のサカエヒロバスで紙チケットを購入可能。営業時間は10:00～17:00
プレイガイド
チケットぴあ、セブン-イレブン店頭、TBSチケットなどで販売
当日券
残席がある場合のみ、公式販売サイトや各会場窓口で販売
公式リセール
行けなくなったチケットの出品・購入に対応
当日券は、公式販売サイトでは各セッション終了1時間30分前まで購入可能。会場窓口では各セッション開始1時間30分前から終了1時間30分前まで販売される。
男子サッカーのチケット料金
男子サッカーの料金は、1次ラウンド、準々決勝、3位決定戦・決勝で異なる。
ラウンド
AA席
A席
B席
C席(一般)
C席(子供)
1次ラウンド
－
5,000円
4,000円
2,000円
1,000円
準々決勝
－
7,000円
6,000円
3,000円
1,500円
3位決定戦・決勝
30,000円
12,000円
10,000円
4,500円
2,500円
子供料金は、セッション開催日時点で15歳未満が対象。3歳未満は、保護者の膝上で観戦する場合に限り無料となる。
また、65歳以上の人や障害者手帳を持つ人を含む2～4名の家族・グループを対象に、全員が子供料金と同額で購入できる「ハートフルチケット」も用意されている。
座席の種類
座席はAA席、A席、B席、C席に分かれており、ラウンドによって指定席・自由席の設定が異なる。
席種
座席区分
AA席
指定席。3位決定戦・決勝セッションのみ設定
A席
原則自由席。3位決定戦・決勝セッションのみ指定席
B席
自由席
C席
自由席
サッカーでは、1枚のチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。日本代表戦を含むセッションでも、対象となる2試合を観戦可能だ。
サッカー男子日本戦の中継予定
男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。
開始日時
対戦カード
テレビ放送
ネット配信
9/16(水)19:30
日本 vs ホンコン・チャイナ
TBS系列
U-NEXT
9/20(日)19:30
キルギス vs 日本
TBS系列（※録画）
9/23(水・祝)19:30
日本 vs タイ
TBS系列
9/26(土)15:00/19:30
準々決勝
TBS系列
9/30(水)15:00/19:30
準決勝
TBS系列
10/3(土)15:00
3位決定戦
未定
10/3(土)19:30
決勝
TBS系列
※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。
サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。