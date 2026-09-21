アジア競技大会2026サッカー男子のチケット販売情報は？日本戦の購入方法・料金・販売スケジュール

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、男子サッカーにU-21日本代表が出場し、グループステージからアジアの頂点を目指して戦う。

本記事では、アジア競技大会2026男子サッカーのチケット販売情報を紹介する。

アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の男子サッカー競技は、2026年9月15日(火)から10月3日(土)**にかけて開催される。

大会はグループステージ3節を経て、準々決勝、準決勝、3位決定戦・決勝へと進む方式。U-21日本代表はグループAに入り、ホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦する。

大会全体の日程

ラウンド 日程 グループステージ第1節 9月15日(火)～16日(水) グループステージ第2節 9月18日(金)・20日(日) グループステージ第3節 9月22日(火)～23日(水) 準々決勝 9月25日(金)～26日(土) 準決勝 9月30日(水) 3位決定戦・決勝 10月3日(土)

U-21日本代表の試合日程

日程 ラウンド 対戦カード 試合開始 会場 9月16日(水) グループステージ第1戦 日本 vs ホンコン・チャイナ 19:30 豊田スタジアム 9月20日(日) グループステージ第2戦 日本 vs キルギス 19:30 豊田スタジアム 9月23日(水・祝) グループステージ第3戦 日本 vs タイ 19:30 豊田スタジアム 9月26日(土) 準々決勝 未定 未定 豊田スタジアム 9月30日(水) 準決勝 未定 未定 長居陸上競技場 10月3日(土) 3位決定戦／決勝 未定 未定 豊田スタジアム

※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。

アジア競技大会 サッカー男子 チケットの販売情報は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー競技では、公式チケット販売サイトをはじめ、Asian Qチケット、対面販売所、各種プレイガイドなど複数の方法でチケットを購入できる。

料金はラウンドや座席によって異なり、1次ラウンドはC席一般2,000円から、準々決勝は3,000円から、3位決定戦・決勝は4,500円から設定されている。

また、サッカーでは1つのチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。

チケットの購入方法

男子サッカーのチケットは、オンライン・店頭の複数ルートから購入可能。残席がある場合は当日券も販売される。

購入方法 内容 公式チケット販売サイト 「応援ID」を無料登録し、ログイン後に先着順で購入 Asian Qチケット 「応援ID」登録不要。自由席の一般・子供・障害者料金チケットが対象 Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center 栄のサカエヒロバスで紙チケットを購入可能。営業時間は10:00～17:00 プレイガイド チケットぴあ、セブン-イレブン店頭、TBSチケットなどで販売 当日券 残席がある場合のみ、公式販売サイトや各会場窓口で販売 公式リセール 行けなくなったチケットの出品・購入に対応

当日券は、公式販売サイトでは各セッション終了1時間30分前まで購入可能。会場窓口では各セッション開始1時間30分前から終了1時間30分前まで販売される。

男子サッカーのチケット料金

男子サッカーの料金は、1次ラウンド、準々決勝、3位決定戦・決勝で異なる。

ラウンド AA席 A席 B席 C席(一般) C席(子供) 1次ラウンド － 5,000円 4,000円 2,000円 1,000円 準々決勝 － 7,000円 6,000円 3,000円 1,500円 3位決定戦・決勝 30,000円 12,000円 10,000円 4,500円 2,500円

子供料金は、セッション開催日時点で15歳未満が対象。3歳未満は、保護者の膝上で観戦する場合に限り無料となる。

また、65歳以上の人や障害者手帳を持つ人を含む2～4名の家族・グループを対象に、全員が子供料金と同額で購入できる「ハートフルチケット」も用意されている。

座席の種類

座席はAA席、A席、B席、C席に分かれており、ラウンドによって指定席・自由席の設定が異なる。

席種 座席区分 AA席 指定席。3位決定戦・決勝セッションのみ設定 A席 原則自由席。3位決定戦・決勝セッションのみ指定席 B席 自由席 C席 自由席

サッカーでは、1枚のチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。日本代表戦を含むセッションでも、対象となる2試合を観戦可能だ。

サッカー男子日本戦の中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/16(水)19:30 日本 vs ホンコン・チャイナ TBS系列 U-NEXT

TVer 9/20(日)19:30 キルギス vs 日本 TBS系列（※録画） U-NEXT 9/23(水・祝)19:30 日本 vs タイ TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/26(土)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/30(水)15:00/19:30 準決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/3(土)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/3(土)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。