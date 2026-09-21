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20250930 rion ichihara(C)Getty images
【アジア大会】サッカー男子日本戦はU-NEXTがライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

アジア競技大会2026サッカー男子のチケット販売情報は？日本戦の購入方法・料金・販売スケジュール

日本U21

【アジア大会2026男子サッカー】チケットはどこで買える？販売日程・価格・購入方法・対象試合まとめ。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、男子サッカーにU-21日本代表が出場し、グループステージからアジアの頂点を目指して戦う。

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本記事では、アジア競技大会2026男子サッカーのチケット販売情報を紹介する。

アジア競技大会 サッカー男子の試合日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の男子サッカー競技は、2026年9月15日(火)から10月3日(土)**にかけて開催される。

大会はグループステージ3節を経て、準々決勝、準決勝、3位決定戦・決勝へと進む方式。U-21日本代表はグループAに入り、ホンコン・チャイナ、キルギス、タイと対戦する。

大会全体の日程

ラウンド

日程

グループステージ第1節

9月15日(火)～16日(水)

グループステージ第2節

9月18日(金)・20日(日)

グループステージ第3節

9月22日(火)～23日(水)

準々決勝

9月25日(金)～26日(土)

準決勝

9月30日(水)

3位決定戦・決勝

10月3日(土)

U-21日本代表の試合日程

日程

ラウンド

対戦カード

試合開始

会場

9月16日(水)

グループステージ第1戦

日本 vs ホンコン・チャイナ

19:30

豊田スタジアム

9月20日(日)

グループステージ第2戦

日本 vs キルギス

19:30

豊田スタジアム

9月23日(水・祝)

グループステージ第3戦

日本 vs タイ

19:30

豊田スタジアム

9月26日(土)

準々決勝

未定

未定

豊田スタジアム

9月30日(水)

準決勝

未定

未定

長居陸上競技場

10月3日(土)

3位決定戦／決勝

未定

未定

豊田スタジアム

※準々決勝以降は、日本代表が勝ち進んだ場合に出場する。

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アジア競技大会 サッカー男子 チケットの販売情報は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー競技では、公式チケット販売サイトをはじめ、Asian Qチケット、対面販売所、各種プレイガイドなど複数の方法でチケットを購入できる。

料金はラウンドや座席によって異なり、1次ラウンドはC席一般2,000円から、準々決勝は3,000円から、3位決定戦・決勝は4,500円から設定されている。

また、サッカーでは1つのチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。

チケットの購入方法

男子サッカーのチケットは、オンライン・店頭の複数ルートから購入可能。残席がある場合は当日券も販売される。

購入方法

内容

公式チケット販売サイト

「応援ID」を無料登録し、ログイン後に先着順で購入

Asian Qチケット

「応援ID」登録不要。自由席の一般・子供・障害者料金チケットが対象

Aichi-Nagoya 2026 Ticket Center

栄のサカエヒロバスで紙チケットを購入可能。営業時間は10:00～17:00

プレイガイド

チケットぴあ、セブン-イレブン店頭、TBSチケットなどで販売

当日券

残席がある場合のみ、公式販売サイトや各会場窓口で販売

公式リセール

行けなくなったチケットの出品・購入に対応

当日券は、公式販売サイトでは各セッション終了1時間30分前まで購入可能。会場窓口では各セッション開始1時間30分前から終了1時間30分前まで販売される。

男子サッカーのチケット料金

男子サッカーの料金は、1次ラウンド、準々決勝、3位決定戦・決勝で異なる。

ラウンド

AA席

A席

B席

C席(一般)

C席(子供)

1次ラウンド

5,000円

4,000円

2,000円

1,000円

準々決勝

7,000円

6,000円

3,000円

1,500円

3位決定戦・決勝

30,000円

12,000円

10,000円

4,500円

2,500円

子供料金は、セッション開催日時点で15歳未満が対象。3歳未満は、保護者の膝上で観戦する場合に限り無料となる。

また、65歳以上の人や障害者手帳を持つ人を含む2～4名の家族・グループを対象に、全員が子供料金と同額で購入できる「ハートフルチケット」も用意されている。

座席の種類

座席はAA席、A席、B席、C席に分かれており、ラウンドによって指定席・自由席の設定が異なる。

席種

座席区分

AA席

指定席。3位決定戦・決勝セッションのみ設定

A席

原則自由席。3位決定戦・決勝セッションのみ指定席

B席

自由席

C席

自由席

サッカーでは、1枚のチケットで同一セッションの2試合を観戦できる。日本代表戦を含むセッションでも、対象となる2試合を観戦可能だ。

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サッカー男子日本戦の中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時

対戦カード

テレビ放送

ネット配信

9/16(水)19:30

日本 vs ホンコン・チャイナ

TBS系列

U-NEXT
TVer

9/20(日)19:30

キルギス vs 日本

TBS系列（※録画）

U-NEXT

9/23(水・祝)19:30

日本 vs タイ

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

9/26(土)15:00/19:30

準々決勝

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

9/30(水)15:00/19:30

準決勝

TBS系列
(※録画の可能性あり)

U-NEXT

10/3(土)15:00

3位決定戦

未定

U-NEXT

10/3(土)19:30

決勝

TBS系列

U-NEXT

※準々決勝以降は日本が進出した場合。
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

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サッカー男子日本戦のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカーU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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