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【地上波中継なし】日本vsカザフスタンはU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【10月1日】7人制ラグビー男子日本vsカザフスタンのテレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026第1戦

【アジア競技大会2026】男子7人制ラグビー競技第1戦、日本代表対カザフスタン代表はどこで見られる？地上波中継は？

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2026年10月1日(木)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の7人制ラグビー男子競技・プールB第1戦で、日本代表とカザフスタン代表が対戦する。

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本記事では、日本vsカザフスタンの地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【7人制ラグビー男子】日本vsカザフスタン｜試合日程・開始時間

日本vsカザフスタンは、10月1日(木)に名古屋市瑞穂公園ラグビー場で開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 予選プールB 第1戦
  • 日時：2026年10月1日(木)10:15試合開始
  • 対戦：日本代表 vs カザフスタン代表
  • 会場：名古屋市瑞穂公園ラグビー場
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日本vsカザフスタンのテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会7人制ラグビー男子予選の日本vsカザフスタンは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』やTVerでの中継・配信はない。

『U-NEXT』では10月1日(木)10:15からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ライブ配信 10:15～
視聴はこちら

TBS系列

中継なし

TVer

配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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7人制ラグビー男子日本代表の試合視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の7人制ラグビー日本代表戦は『U-NEXT』で独占ライブ配信される。

試合はすべて地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』での独占ライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では7人制ラグビーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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