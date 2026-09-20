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Kotetsu Kurokawa-japan-basketball-asian games-20260913(C)Getty Images
【バスケ男子】決勝の日韓戦はU-NEXTがライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【9月20日】バスケ男子日本vs韓国のテレビ放送/ネット配信予定・ティップオフ時間｜アジア競技大会2026決勝

【アジア競技大会2026】男子バスケットボール競技決勝、日本代表対韓国代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・ティップオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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2026年9月20日(日)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール男子・決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

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本記事では、日本vs韓国の試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs韓国｜試合日・ティップオフ時間

バスケットボール男子・決勝の日本vs韓国は、9月20日(日)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 決勝
  • 日時：2026年9月20日(日)19:40ティップオフ
  • 対戦：日本代表 vs 韓国代表
  • 会場：愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
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日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信スケジュール

バスケットボール男子決勝の日本vs韓国は、地上波が『TBS系列』、ネットは『U-NEXT』と『TVer』がライブ配信を行う。『U-NEXT』では9月20日(日)19:40からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

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TBS系列

中継予定

TVer

ライブ配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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【バスケ男子】日本vs韓国はU-NEXTで！試合の視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト

アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)
シェーファー　アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)
津屋　一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)
高島　紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)
黒川　虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)
狩野　富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)
小川　敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)
山内　ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)
ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
金近　廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)
山﨑　一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)
川島　悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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