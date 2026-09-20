2026年9月20日(日)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール男子・決勝で、日本代表と韓国代表が対戦する。

本記事では、日本vs韓国の試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs韓国｜試合日・ティップオフ時間

バスケットボール男子・決勝の日本vs韓国は、9月20日(日)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催される。

大会：第20回アジア競技大会 決勝

日時：2026年9月20日(日)19:40ティップオフ

対戦：日本代表 vs 韓国代表

会場：愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

日本vs韓国｜テレビ放送・ネット配信スケジュール

バスケットボール男子決勝の日本vs韓国は、地上波が『TBS系列』、ネットは『U-NEXT』と『TVer』がライブ配信を行う。『U-NEXT』では9月20日(日)19:40からライブ配信予定となっている。

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視聴はこちら TBS系列 中継予定 TVer ライブ配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

【バスケ男子】日本vs韓国はU-NEXTで！試合の視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト

アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)

シェーファー アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)

津屋 一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)

高島 紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)

黒川 虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)

狩野 富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)

小川 敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)

山内 ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

金近 廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)

山﨑 一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

川島 悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。