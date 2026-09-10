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20260816 shinji takashima(C)Getty images
アジア競技大会・男子バスケはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

【9月10日】バスケ男子 日本代表vsインドネシア代表のテレビ放送/ネット配信予定・ティップオフ時間｜アジア競技大会2026

【アジア競技大会2026】男子バスケットボール競技第1戦、日本代表対インドネシア代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・ティップオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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2026年9月10日(木)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバスケットボール男子・予選グループA第1戦で、日本代表とインドネシア代表が対戦する。

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本記事では、日本vsインドネシアの試合日程、ティップオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vsインドネシア｜試合スケジュール・ティップオフ時間

日本vsインドネシアは、9月10日(木)に愛知国際アリーナ(IGアリーナ)で開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 予選グループA 第1戦
  • 日時：2026年9月10日(木) 19:00ティップオフ
  • 対戦：日本代表 vs インドネシア代表
  • 会場：愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
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日本vsインドネシア｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsインドネシアは『U-NEXT』がライブ配信を行う。地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。

『U-NEXT』では9月10日(木)19:00からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

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視聴はこちら

TBS系列

テレビ放送なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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日本vsインドネシアのおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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