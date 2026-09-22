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【地上波中継なし】野球日本vsフィリピン戦はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

【9月23日】野球日本代表 フィリピン戦の地上波テレビ中継はある？無料で見るには？アジア大会予選第3戦

【アジア競技大会2026】野球競技オープニングラウンド・グループA第3戦、日本代表対フィリピン代表はどこで見られる？地上波中継は？

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2026年9月23日(水)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の野球競技・オープニングラウンドグループAの第3戦で、日本代表とフィリピン代表が対戦する。

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本記事では、日本vsフィリピンの地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【野球】日本vsフィリピンは何時から？

日本vs中国は、9月23日(水)に豊橋市民球場で開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 オープニングラウンドグループA 第3戦
  • 日時：2026年9月23日(水)12:00プレイボール
  • 対戦：日本代表 vs フィリピン代表
  • 会場：豊橋市民球場
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日本vsフィリピンの地上波テレビ放送はある？

アジア大会野球第3戦の日本vsフィリピンは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』やTVerでの中継・配信はない。

『U-NEXT』では9月23日(水)11:50からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ライブ配信（11:50～）
視聴はこちら

TBS系列

中継なし

TVer

配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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野球日本代表の試合を無料で見る方法は？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

オープニングラウンドの3試合は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では野球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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