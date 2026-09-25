2026年9月26日(土)に開催される「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の野球競技・スーパーラウンド第2戦で、日本代表とチャイニーズ・タイペイ代表が対戦する。

本記事では、日本vsチャイニーズ・タイペイの地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【野球】日本vsチャイニーズ・タイペイの試合日程・プレイボール時間

日本vsチャイニーズ・タイペイは、9月26日(土)に岡崎中央総合公園野球場で開催される。

大会：第20回アジア競技大会 スーパーラウンド第2戦

日時：2026年9月26日(土)18:30プレイボール

対戦：日本代表 vs チャイニーズ・タイペイ代表

会場：岡崎中央総合公園野球場

【野球】日本vsチャイニーズ・タイペイのテレビ放送・ネット配信予定

アジア大会野球スーパーラウンドの日本vsチャイニーズ・タイペイは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行うため、地上波『TBS系列』やTVerでの中継・配信はない。

『U-NEXT』では9月26日(土)18:20からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信（18:20～）

視聴はこちら TBS系列 中継なし TVer 配信なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会野球競技のおすすめ視聴方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

スーパーラウンド第1戦、第2戦の2試合は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では野球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。