アジア競技大会2026サッカー男子・女子日本戦の会場一覧は？開催スタジアムまとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、男子・女子サッカー日本代表がそれぞれアジアの頂点を目指して戦う。

本記事では、アジア大会2026サッカー男子・女子日本代表の試合会場を紹介する。

アジア大会サッカー男子・女子日本戦の試合会場一覧

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のサッカー競技では、男子U-21日本代表と女子日本代表(なでしこジャパン)が、それぞれ複数の会場で試合を行う。

男子日本代表はグループステージ3試合を豊田スタジアムで戦い、勝ち上がった場合は準々決勝以降、豊田スタジアムや名古屋市瑞穂公園ラグビー場、長居陸上競技場などで試合を行う予定。女子日本代表はグループEの3試合すべてを小笠山総合運動公園エコパスタジアムで戦う。

男子日本代表(U-21日本代表)の試合会場

日程 ラウンド 対戦カード 会場 9月16日(水) グループA 第1戦 日本 vs ホンコン・チャイナ 豊田スタジアム 9月20日(日) グループA 第2戦 日本 vs キルギス 豊田スタジアム 9月23日(水・祝) グループA 第3戦 日本 vs タイ 豊田スタジアム 未定 準々決勝 未定 豊田スタジアムまたは名古屋市瑞穂公園ラグビー場 未定 準決勝 未定 長居陸上競技場 未定 3位決定戦・決勝 未定 豊田スタジアム

※準々決勝は、グループAを1位で通過した場合に豊田スタジアムで行われる予定。

女子日本代表(なでしこジャパン)の試合会場

日程 ラウンド 対戦カード 会場 9月14日(月) グループE 第1戦 日本 vs タイ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム 9月17日(木) グループE 第2戦 日本 vs ベトナム 小笠山総合運動公園エコパスタジアム 9月21日(月・祝) グループE 第3戦 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 小笠山総合運動公園エコパスタジアム

サッカー男子日本戦の中継予定

男子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/16(水)19:30 日本 vs ホンコン・チャイナ TBS系列 U-NEXT

TVer 9/20(日)19:30 キルギス vs 日本 TBS系列 U-NEXT 9/23(水・祝)19:30 日本 vs タイ TBS系列 U-NEXT 9/26(土)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/30(水)15:00/19:30 準決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 10/3(土)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/3(土)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※第2戦以降のTVer配信予定は未発表。

※準々決勝以降は日本が進出した場合。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー女子日本戦のスケジュール・中継予定

女子サッカー競技・日本戦の開催日および中継スケジュールは以下の通り。

開始日時 対戦カード テレビ放送 ネット配信 9/14(月)19:30 日本 vs タイ なし U-NEXT 9/17(木)19:30 ベトナム vs 日本 なし U-NEXT 9/21(月・祝)19:30 日本 vs チャイニーズ・タイペイ TBS系列 U-NEXT 9/25(金)15:00/19:30 準々決勝 TBS系列

(※録画の可能性あり) U-NEXT 9/29(火)15:00/19:30 準決勝 TBS系列 U-NEXT 10/2(金)15:00 3位決定戦 未定 U-NEXT 10/2(金)19:30 決勝 TBS系列 U-NEXT

※TVer配信対象試合は未発表。

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT、TBS公式サイトよりご確認ください。

サッカー日本代表戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。