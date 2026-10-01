2026年10月1日(日)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子準々決勝で、日本代表とカタール代表が対戦する。

本記事では、日本vsカタールの試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vsカタール｜試合スケジュール・開始時間

日本vsカタールは、10月1日(日)に岡崎中央総合公園総合体育館で開催される。

大会：第20回アジア競技大会 準々決勝

日時：2026年10月1日(日)19:20 試合開始

対戦：日本代表 vs カタール代表

会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

日本vsカタール｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsカタールは『U-NEXT』が独占ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』では録画放送予定だ。その他地上波、BS・CSでのテレビ放送予定はない。『U-NEXT』では10月1日(日)19:00からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) 視聴はこちら(19:00～) TBS系列 テレビ放送21:05頃～（録画放送）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsカタールのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。