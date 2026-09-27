2026年9月28日(月)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」のバレーボール男子・予選プールA第2戦で、日本代表とカザフスタン代表が対戦する。

本記事では、日本vsカザフスタンの試合日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vsカザフスタン｜試合スケジュール・開始時間

日本vsカザフスタンは、9月28日(月)に岡崎中央総合公園総合体育館で開催される。

大会：第20回アジア競技大会 予選グループA 第2戦

日時：2026年9月28日(月)19:20 試合開始

対戦：日本代表 vs カザフスタン代表

会場：岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

日本vsカザフスタン｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vsカザフスタンは『U-NEXT』がライブ配信を行い、。地上波『TBS系列』でも生中継予定が、大会の他競技進行状況によってはディレイ放送となる可能性もある。その他地上波、BS・CSでのテレビ放送予定はない。『U-NEXT』では9月28日(月)19:00からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) 視聴はこちら(19:00～) TBS系列 テレビ放送19:00頃～（21:30頃からディレイ放送の可能性あり）

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vsカザフスタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。