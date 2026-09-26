2026年9月26日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカー準々決勝で、日本代表と北朝鮮代表が対戦する。
本記事では、日本vs北朝鮮の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。
日本vs北朝鮮｜試合スケジュール・キックオフ時間
日本vs北朝鮮は、9月26日(土)に豊田スタジアムで開催される。
- 大会：第20回アジア競技大会 準々決勝
- 日時：2026年9月26日(土)19:30キックオフ
- 対戦：日本代表 vs 北朝鮮代表
- 会場：豊田スタジアム
日本vs北朝鮮｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vs北朝鮮は『U-NEXT』がライブ配信を行う。テレビは地上波『TBS系列』が生中継予定だが、アジア大会他競技の進行状況によっては、21時30分頃からのディレイ放送となる可能性もある。TVerでの配信は予定されていない
『U-NEXT』では9月26日(土)19:20からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信 19:20～
TBS系列
19:00頃～（録画放送 21:30～の可能性あり）
TVer
なし
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
日本vs北朝鮮戦のおすすめ視聴方法は？U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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日本vs北朝鮮｜チーム情報
サッカー男子日本代表招集メンバー
背番号
ポジション
選手名
所属
1
GK
ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾
名古屋グランパス
12
GK
小林 将天
松本山雅FC
23
GK
荒木 琉偉
ガンバ大阪
2
DF
梅木 怜
FC今治
3
DF
小杉 啓太
アイントラハト・フランクフルト（ドイツ）
4
DF
土屋 櫂大
福島ユナイテッドFC
5
DF
市原 吏音
AZアルクマール（オランダ）
6
DF
永野 修都
FC東京
15
DF
森 壮一朗
ファジアーノ岡山
21
DF
佐藤 海宏
アルビレックス新潟
22
DF
岡部 タリクカナイ颯斗
東洋大
7
MF
石渡 ネルソン
シントトロイデンVV（ベルギー）
8
MF
保田 堅心
V・ファーレン長崎
10
MF
石井 久継
湘南ベルマーレ
14
MF
大関 友翔
川崎フロンターレ
17
MF
中島 洋太朗
サンフレッチェ広島
18
MF
嶋本 悠大
清水エスパルス
9
FW
道脇 豊
いわきFC
11
FW
横山 夢樹
セレッソ大阪
13
FW
古谷 柊介
東京国際大
16
FW
福永 裕也
京都産業大
19
FW
ンワディケ ウチェブライアン世雄
オールボーBK（デンマーク）
20
FW
石橋 瀬凪
湘南ベルマーレ
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。