2026年9月26日(土)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカー準々決勝で、日本代表と北朝鮮代表が対戦する。

本記事では、日本vs北朝鮮の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs北朝鮮｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vs北朝鮮は、9月26日(土)に豊田スタジアムで開催される。

大会：第20回アジア競技大会 準々決勝

日時：2026年9月26日(土)19:30キックオフ

対戦：日本代表 vs 北朝鮮代表

会場：豊田スタジアム

日本vs北朝鮮｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs北朝鮮は『U-NEXT』がライブ配信を行う。テレビは地上波『TBS系列』が生中継予定だが、アジア大会他競技の進行状況によっては、21時30分頃からのディレイ放送となる可能性もある。TVerでの配信は予定されていない

『U-NEXT』では9月26日(土)19:20からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 19:20～

視聴はこちら TBS系列 19:00頃～（録画放送 21:30～の可能性あり） TVer なし

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vs北朝鮮戦のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

日本vs北朝鮮｜チーム情報

サッカー男子日本代表招集メンバー

背番号 ポジション 選手名 所属 1 GK ピサノ アレクサンドレ幸冬堀尾 名古屋グランパス 12 GK 小林 将天 松本山雅FC 23 GK 荒木 琉偉 ガンバ大阪 2 DF 梅木 怜 FC今治 3 DF 小杉 啓太 アイントラハト・フランクフルト（ドイツ） 4 DF 土屋 櫂大 福島ユナイテッドFC 5 DF 市原 吏音 AZアルクマール（オランダ） 6 DF 永野 修都 FC東京 15 DF 森 壮一朗 ファジアーノ岡山 21 DF 佐藤 海宏 アルビレックス新潟 22 DF 岡部 タリクカナイ颯斗 東洋大 7 MF 石渡 ネルソン シントトロイデンVV（ベルギー） 8 MF 保田 堅心 V・ファーレン長崎 10 MF 石井 久継 湘南ベルマーレ 14 MF 大関 友翔 川崎フロンターレ 17 MF 中島 洋太朗 サンフレッチェ広島 18 MF 嶋本 悠大 清水エスパルス 9 FW 道脇 豊 いわきFC 11 FW 横山 夢樹 セレッソ大阪 13 FW 古谷 柊介 東京国際大 16 FW 福永 裕也 京都産業大 19 FW ンワディケ ウチェブライアン世雄 オールボーBK（デンマーク） 20 FW 石橋 瀬凪 湘南ベルマーレ

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。