2026年9月20日(日)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカーグループステージ第2節で、日本代表とキルギス代表が対戦する。
本記事では、日本vsキルギスの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。
日本vsキルギス｜試合スケジュール・キックオフ時間
日本vsキルギスは、9月20日(日)に豊田スタジアムで開催される。
- 大会：第20回アジア競技大会 グループA 第2戦
- 日時：2026年9月20日(日) 19:30キックオフ
- 対戦：日本代表 vs キルギス代表
- 会場：豊田スタジアム
日本vsキルギス｜テレビ放送・ネット配信予定
日本vsキルギスは『U-NEXT』がライブ配信、テレビは地上波『TBS系列』が生中継を行う。その他地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。
『U-NEXT』では9月20日(日)19:20からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信
TBS系列
生中継 19:00～
TVer
ライブ配信 19:00～
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
日本vsキルギスのおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。