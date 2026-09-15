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Asian Games
team-logo日本U23
team-logo香港 U23
アジア競技大会・男子サッカーはU-NEXTが配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

協力：

【9月16日】サッカー男子 日本vs香港のテレビ放送/ネット配信予定・キックオフ時間｜アジア競技大会2026

Asian Games
日本U23 対 香港 U23
日本U23
香港 U23

【アジア競技大会2026】男子サッカーグループステージ第1節、日本代表対香港代表の地上波テレビ放送・ネット配信予定、開催日・キックオフ時間を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

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2026年9月16日(水)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカーグループステージ第1節で、日本代表と香港代表が対戦する。

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本記事では、日本vs香港の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs香港｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vs香港は、9月16日(水)に豊田スタジアムで開催される。

  • 大会：第20回アジア競技大会 グループA 第1戦
  • 日時：2026年9月16日(水) 19:30キックオフ
  • 対戦：日本代表 vs 香港代表
  • 会場：豊田スタジアム
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日本vs香港｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs香港は『U-NEXT』がライブ配信、テレビは地上波『TBS系列』が生中継を行う。その他地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。

『U-NEXT』では9月16日(水)19:30からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ライブ配信
視聴はこちら

TBS系列

生中継 19:00～

TVer

ライブ配信 19:00～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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日本vs香港のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

日本vs香港｜チーム情報

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