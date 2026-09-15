2026年9月16日(水)に行われる「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の男子サッカーグループステージ第1節で、日本代表と香港代表が対戦する。

本記事では、日本vs香港の試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介していく。

日本vs香港｜試合スケジュール・キックオフ時間

日本vs香港は、9月16日(水)に豊田スタジアムで開催される。

大会：第20回アジア競技大会 グループA 第1戦

日時：2026年9月16日(水) 19:30キックオフ

対戦：日本代表 vs 香港代表

会場：豊田スタジアム

日本vs香港｜テレビ放送・ネット配信予定

日本vs香港は『U-NEXT』がライブ配信、テレビは地上波『TBS系列』が生中継を行う。その他地上波・BS・CSでのテレビ放送予定はない。

『U-NEXT』では9月16日(水)19:30からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信

視聴はこちら TBS系列 生中継 19:00～ TVer ライブ配信 19:00～

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

日本vs香港のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のサッカー日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。