【アジア大会2026】サッカー韓国代表メンバー一覧｜背番号・ポジション・所属クラブまとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカーに、韓国代表が出場する。

本記事では、アジア大会2026に出場するサッカー韓国代表の登録メンバーについて、選手一覧を紹介する。

アジア大会2026 サッカー韓国代表メンバー・背番号一覧

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)に臨むU-23男子韓国代表の登録メンバーは以下の通り。

イ・ミンソン監督率いる韓国代表は23選手を登録。ワイルドカード枠では、イ・ギヒョク、オム・ジソン、ヤン・ヒョンジュンの3選手が選出されている。

背番号 ポジション 選手名 所属クラブ 1 GK キム・ジュンホン 水原三星ブルーウィングス 2 DF カン・ミンジュン 浦項スティーラーズ 3 DF チェ・ウジン 全北現代モータース 4 DF パク・ソンフン FCソウル 5 DF キム・ジス ブレントフォードFC(イングランド) 6 MF イ・ギヒョク ※WC 江原FC 7 MF オム・ジソン ※WC スウォンジー・シティAFC(イングランド) 8 MF イ・スンウォン 江原FC 9 FW イ・ヨンジュン グラスホッパー・クラブ(スイス) 10 MF ペ・ジュンホ ストーク・シティFC(イングランド) 11 MF ヤン・ヒョンジュン ※WC セルティックFC(スコットランド) 12 GK キム・ミンスン 坡州フロンティアFC 13 MF カン・サンユン 全北現代モータース 14 MF イ・ヒョンジュ FCアロウカ(ポルトガル) 15 MF ファン・ドユン FCソウル 16 DF チェ・ソクヒョン 蔚山HD 17 MF ヤン・ミンヒョク トッテナム・ホットスパー(イングランド) / KVCウェステルロー 18 FW キム・ミョンジュン KRCヘンク(ベルギー) 19 MF パク・スンス ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) 20 DF パク・ギョンソプ 仁川ユナイテッドFC 21 GK イ・スンファン 忠北清州FC 22 DF ペ・ヒョンソ 慶南FC 23 DF シン・ミンハ 江原FC

※WC：ワイルドカード(オーバーエイジ枠選手)

韓国代表のワイルドカード選手

アジア大会2026のU-23韓国代表では、以下の3選手がワイルドカード枠で登録されている。

イ・ギヒョク(江原FC)

オム・ジソン(スウォンジー・シティAFC)

ヤン・ヒョンジュン(セルティックFC)

アジア大会2026 サッカー韓国代表の監督

U-23男子韓国代表は、イ・ミンソン監督が指揮を執る。

アジア大会男子サッカー決勝・日本vs韓国の日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝では、日本代表と韓国代表が激突する。

試合は2026年10月3日(土)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県豊田市の豊田スタジアムとなっている。

U-21日本代表は準決勝でウズベキスタン代表とのPK戦を制して決勝へ進出。金メダルを懸けた一戦でU-23韓国代表と対戦する。

項目 詳細 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 試合 男子サッカー 決勝 開催日 2026年10月3日(土) 開始時間 19:30予定 対戦 日本(U-21) vs 韓国(U-23) 試合会場 豊田スタジアム(愛知県豊田市)

サッカー男子決勝・日本vs韓国のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝、日本vs韓国は地上波『TBS系列』で生中継が予定されている。

TBS系列では10月3日(土)19:00から放送開始予定。19:30のキックオフに向けて、試合前の見どころ紹介などを交えながら生中継される予定だ。

また、『TVer』ではTBS系列の地上波放送に合わせて無料同時ライブ配信を実施予定。テレビがない場合でも、スマートフォンやPCなどから無料でリアルタイム視聴できる。

ネットでは『U-NEXT』でも日本vs韓国をライブ配信予定。試合終了後には見逃し配信(アーカイブ配信)も実施される予定となっている。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 10月3日(土)19:00～ 地上波生中継予定 TVer TBS系列の放送に合わせて無料同時ライブ配信予定 U-NEXT ライブ配信・見逃し配信予定

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。