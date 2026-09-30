あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
rin maeda-judo-japan-women-70kg-20260208(C)Getty Images
【10月1日】柔道2日目はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

【10月1日】柔道日本選手の試合予定・テレビ放送・ネット配信｜アジア大会2026

【アジア競技大会2026】10月1日に開催される柔道競技、日本選手の試合はどこで見られる？地上波中継は？

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

2026年10月1日(木)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」柔道で、日本人選手が出場する競技が開催される。

【アジア大会】柔道日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では10月1日(木)に開催される柔道競技、日本人選手が出場する種目の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【10月1日】柔道競技のスケジュール｜各種目何時からスタート？

アジア大会の柔道競技は9月30日(水)～10月3日(土)に愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナ（IGアリーナ）で開催される。

10月1日の開催予定は以下の通り。

時間

種目

11:00～

女子57kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

女子63kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

女子70kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

男子73kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

男子81kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

17:00～

女子57kg級 3位決定戦／決勝

女子63kg級 3位決定戦／決勝

女子70kg級 3位決定戦／決勝

男子73kg級 3位決定戦／決勝

男子81kg級 3位決定戦／決勝

日本人出場選手

種目

選手名

女子57kg級

白金　未桜

女子63kg級

谷岡　成美

女子70kg級

前田　凛

男子73kg級

石原　樹

男子81kg級

藤原　崇太郎

【アジア大会】柔道日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

10月1日の柔道競技｜テレビ放送・ネット配信予定

10月1日(木)に開催されるアジア大会柔道は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継・配信予定がない。

『U-NEXT』では10月1日(木)10:40と、16:40からライブ配信予定となっている。

サービス

視聴

U-NEXT
(31日間無料トライアル)

ライブ配信 10:40～、16:40～
視聴はこちら

TBS系列放送／TVer同時配信

中継なし

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。


【アジア大会】柔道日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会柔道競技のおすすめ視聴方法

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では柔道を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTなら31日間無料トライアルあり

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【アジア大会】柔道日本人選手の試合をU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー