【10月1日】柔道日本選手の試合予定・テレビ放送・ネット配信｜アジア大会2026

2026年10月1日(木)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」柔道で、日本人選手が出場する競技が開催される。

本記事では10月1日(木)に開催される柔道競技、日本人選手が出場する種目の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【10月1日】柔道競技のスケジュール｜各種目何時からスタート？

アジア大会の柔道競技は9月30日(水)～10月3日(土)に愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナ（IGアリーナ）で開催される。

10月1日の開催予定は以下の通り。

時間 種目 11:00～ 女子57kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 女子63kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 女子70kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 男子73kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 男子81kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 17:00～ 女子57kg級 3位決定戦／決勝 女子63kg級 3位決定戦／決勝 女子70kg級 3位決定戦／決勝 男子73kg級 3位決定戦／決勝 男子81kg級 3位決定戦／決勝

日本人出場選手

種目 選手名 女子57kg級 白金 未桜 女子63kg級 谷岡 成美 女子70kg級 前田 凛 男子73kg級 石原 樹 男子81kg級 藤原 崇太郎

10月1日の柔道競技｜テレビ放送・ネット配信予定

10月1日(木)に開催されるアジア大会柔道は『U-NEXT』が独占ライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継・配信予定がない。

『U-NEXT』では10月1日(木)10:40と、16:40からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアル) ライブ配信 10:40～、16:40～

視聴はこちら TBS系列放送／TVer同時配信 中継なし

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。





アジア大会柔道競技のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では柔道を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。