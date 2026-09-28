【アジア大会】柔道の日程スケジュール・出場選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。
アジア競技大会柔道｜大会日程
アジア競技大会の柔道競技は、大会11日目となる9月30日(水)から10月3日(土)にかけて、愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナで開催される
階級別の開催日程は以下の通り。
階級
開催日程
男子60kg級
9月30日(水)
男子66kg級
9月30日(水)
男子73kg級
10月1日(木)
男子81kg級
10月1日(木)
男子90kg級
10月2日(金)
男子100kg級
10月2日(金)
男子100kg超級
10月2日(金)
女子48kg級
9月30日(水)
女子52kg級
9月30日(水)
女子57kg級
10月1日(木)
女子63kg級
10月1日(木)
女子70kg級
10月1日(木)
女子78kg級
10月2日(金)
女子78kg超級
10月2日(金)
男女混合団体
10月3日(土)
アジア競技大会柔道｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会の柔道競技は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。
TBS系列では、男女団体の決勝を生中継する予定。一方のU-NEXTでは、男女各階級の個人戦、男女団体戦の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。
日程
チャンネル
中継開始
種目・ラウンド
9月30日(水)
U-NEXT
11:00
女子48kg級、男子60kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝
U-NEXT
17:00
女子48kg級、男子60kg級 3位決定戦／決勝
10月1日(木)
U-NEXT
11:00
女子57kg級、男子78kg級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝
U-NEXT
17:00
女子57kg級、男子78kg級 3位決定戦／決勝
10月2日(金)
U-NEXT
11:00
女子78kg級／女子78kg超級、男子90kg級／男子100kg級／男子100kg超級 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝
U-NEXT
17:00
女子78kg級／女子78kg超級、男子90kg級／男子100kg級／男子100kg超級 3位決定戦／決勝
10月3日(土)
U-NEXT
11:00
男女混合団体 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝
U-NEXT
17:00
男女混合団体 3位決定戦／決勝
TBS系列
放送予定
男女団体決勝
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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アジア競技大会柔道｜試合日程
■女子48kg級
日程
試合開始
ラウンド
9月30日(水)
11:00
1回戦
9月30日(水)
13:15
敗者復活戦
9月30日(水)
13:20
準決勝
9月30日(水)
17:00
3位決定戦A
9月30日(水)
17:10
3位決定戦B
9月30日(水)
17:20
決勝
■女子52kg級
日程
試合開始
ラウンド
9月30日(水)
11:00
1回戦
9月30日(水)
13:35
敗者復活戦
9月30日(水)
13:40
準決勝
9月30日(水)
18:00
3位決定戦A
9月30日(水)
18:10
3位決定戦B
9月30日(水)
18:20
決勝
■男子60kg級
日程
試合開始
ラウンド
9月30日(水)
11:00
2回戦
9月30日(水)
13:25
敗者復活戦
9月30日(水)
13:30
準決勝
9月30日(水)
17:30
3位決定戦A
9月30日(水)
17:40
3位決定戦B
9月30日(水)
17:50
決勝
■男子66kg級
日程
試合開始
ラウンド
9月30日(水)
11:00
2回戦
9月30日(水)
13:45
敗者復活戦
9月30日(水)
13:50
準決勝
9月30日(水)
18:30
3位決定戦A
9月30日(水)
18:40
3位決定戦B
9月30日(水)
18:50
決勝
■女子57kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月1日(木)
11:00
1回戦
10月1日(木)
13:10
敗者復活戦
10月1日(木)
13:15
準決勝
10月1日(木)
17:00
3位決定戦A
10月1日(木)
17:08
3位決定戦B
10月1日(木)
17:16
決勝
■女子63kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月1日(木)
11:00
1回戦
10月1日(木)
13:30
敗者復活戦
10月1日(木)
13:35
準決勝
10月1日(木)
17:48
3位決定戦A
10月1日(木)
17:56
3位決定戦B
10月1日(木)
18:04
決勝
■女子70kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月1日(木)
11:00
1回戦
10月1日(木)
13:50
敗者復活戦
10月1日(木)
13:55
準決勝
10月1日(木)
18:36
3位決定戦A
10月1日(木)
18:44
3位決定戦B
10月1日(木)
18:52
決勝
■男子73kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月1日(木)
11:00
2回戦
10月1日(木)
13:20
敗者復活戦
10月1日(木)
13:25
準決勝
10月1日(木)
17:24
3位決定戦A
10月1日(木)
17:32
3位決定戦B
10月1日(木)
17:40
決勝
■男子81kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月1日(木)
11:00
2回戦
10月1日(木)
13:40
敗者復活戦
10月1日(木)
13:45
準決勝
10月1日(木)
18:12
3位決定戦A
10月1日(木)
18:20
3位決定戦B
10月1日(木)
18:28
決勝
■男子90kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月2日(金)
11:00
2回戦
10月2日(金)
13:10
敗者復活戦
10月2日(金)
13:15
準決勝
10月2日(金)
17:00
3位決定戦A
10月2日(金)
17:08
3位決定戦B
10月2日(金)
17:16
決勝
■女子78kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月2日(金)
11:00
1回戦
10月2日(金)
13:20
敗者復活戦
10月2日(金)
13:25
準決勝
10月2日(金)
17:24
3位決定戦A
10月2日(金)
17:32
3位決定戦B
10月2日(金)
17:40
決勝
■男子100kg級
日程
試合開始
ラウンド
10月2日(金)
11:00
1回戦
10月2日(金)
13:30
敗者復活戦
10月2日(金)
13:35
準決勝
10月2日(金)
17:48
3位決定戦A
10月2日(金)
17:56
3位決定戦B
10月2日(金)
18:04
決勝
■女子78kg超級
日程
試合開始
ラウンド
10月2日(金)
11:00
1回戦
10月2日(金)
13:40
敗者復活戦
10月2日(金)
13:45
準決勝
10月2日(金)
18:12
3位決定戦A
10月2日(金)
18:20
3位決定戦B
10月2日(金)
18:28
決勝
■男子100kg超級
日程
試合開始
ラウンド
10月2日(金)
11:00
1回戦
10月2日(金)
13:50
敗者復活戦
10月2日(金)
13:55
準決勝
10月2日(金)
18:36
3位決定戦A
10月2日(金)
18:44
3位決定戦B
10月2日(金)
18:52
決勝
■男女混合団体
日程
試合開始
ラウンド
10月3日(土)
11:00
1回戦
10月3日(土)
12:50
敗者復活戦
10月3日(土)
13:25
準決勝
10月3日(土)
17:00
3位決定戦
10月3日(土)
17:40
3位決定戦
10月3日(土)
18:20
決勝
アジア競技大会柔道｜出場選手
選手名
階級
太田 彪雅
男子100kg超級／男女混合団体（90kg超級）
増地 遼汰朗
男子100kg級
岡田 陸
男子90kg級／男女混合団体（90kg級）
藤原 崇太郎
男子81kg級
石原 樹
男子73kg級／男女混合団体（73kg級）
服部 辰成
男子66kg級／男女混合団体（73kg級）
近藤 隼斗
男子60kg級
椋木 美希
女子78kg超級／男女混合団体（70kg超級）
杉村 美寿希
女子78kg級／男女混合団体（70kg超級）
前田 凛
女子70kg級
谷岡 成美
女子63kg級／男女混合団体（70kg級）
白金 未桜
女子57kg級／男女混合団体（57kg級）
藤城 心
女子52kg級
近藤 美月
女子48kg級
中村 雄太
男女混合団体（90kg超級）
徳持 英隼
男女混合団体（90kg級）
寺田 宇多菜
男女混合団体（70kg級）
大野 萌亜
男女混合団体（57kg級）
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【体操】
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