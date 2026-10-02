柔道混合団体決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技の混合団体の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

アジア大会柔道競技｜混合団体日程

アジア競技大会の柔道競技は、10月3日(土)にかけて愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナで開催される。

11時からの1回戦を経て、18時20分に決勝が予定されている。

日程 試合開始 ラウンド 10月3日(土) 11:00 1回戦 10月3日(土) 12:50 敗者復活戦 10月3日(土) 13:25 準決勝 10月3日(土) 17:00 3位決定戦 10月3日(土) 17:40 3位決定戦 10月3日(土) 18:20 決勝

アジア競技大会柔道｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会の柔道競技混合団体は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。

TBS系列では、男女団体の決勝を生中継する予定。U-NEXTでは、混合団体の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。

日程 チャンネル 中継開始 種目・ラウンド 10月3日(土) U-NEXT

【CH4】 11:00 混合団体 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝 U-NEXT

【CH4】 17:00 混合団体 3位決定戦／決勝 TBS系列 生中継予定 混合団体決勝 TVer ライブ配信予定 混合団体決勝

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

柔道日本代表戦のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の柔道競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア競技大会柔道｜混合団体出場選手

選手名 階級 石原 樹 男子73kg級 服部 辰成 男子73kg級 岡田 陸 男子90kg級 徳持 英隼 男子90kg級 太田 彪雅 男子90kg超級 中村 雄太 男子90kg超級 白金 未桜 女子57kg級 大野 萌亜 女子57kg級 谷岡 成美 女子70kg級 寺田 宇多菜 女子70kg級 椋木 美希 女子70kg超級 杉村 美寿希 女子70kg超級

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



