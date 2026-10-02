柔道混合団体決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技の混合団体の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。
アジア大会柔道競技｜混合団体日程
アジア競技大会の柔道競技は、10月3日(土)にかけて愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナで開催される。
11時からの1回戦を経て、18時20分に決勝が予定されている。
日程
試合開始
ラウンド
10月3日(土)
11:00
1回戦
10月3日(土)
12:50
敗者復活戦
10月3日(土)
13:25
準決勝
10月3日(土)
17:00
3位決定戦
10月3日(土)
17:40
3位決定戦
10月3日(土)
18:20
決勝
アジア競技大会柔道｜テレビ放送・ネット配信予定
アジア競技大会の柔道競技混合団体は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。
TBS系列では、男女団体の決勝を生中継する予定。U-NEXTでは、混合団体の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。
日程
チャンネル
中継開始
種目・ラウンド
10月3日(土)
U-NEXT
11:00
混合団体 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝
U-NEXT
17:00
混合団体 3位決定戦／決勝
TBS系列
生中継予定
混合団体決勝
TVer
ライブ配信予定
混合団体決勝
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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アジア競技大会柔道｜混合団体出場選手
選手名
階級
石原 樹
男子73kg級
服部 辰成
男子73kg級
岡田 陸
男子90kg級
徳持 英隼
男子90kg級
太田 彪雅
男子90kg超級
中村 雄太
男子90kg超級
白金 未桜
女子57kg級
大野 萌亜
女子57kg級
谷岡 成美
女子70kg級
寺田 宇多菜
女子70kg級
椋木 美希
女子70kg超級
杉村 美寿希
女子70kg超級
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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。