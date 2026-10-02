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judo Getty Images
【アジア大会】柔道混合団体はU-NEXTで独占ライブ配信予定！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

柔道混合団体決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の柔道競技混合団体決勝の日程や地上波テレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の柔道競技の混合団体の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

【柔道】混合団体はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会柔道競技｜混合団体日程

アジア競技大会の柔道競技は、10月3日(土)にかけて愛知県名古屋市にある愛知国際アリーナで開催される。

11時からの1回戦を経て、18時20分に決勝が予定されている。

日程

試合開始

ラウンド

10月3日(土)

11:00

1回戦

10月3日(土)

12:50

敗者復活戦

10月3日(土)

13:25

準決勝

10月3日(土)

17:00

3位決定戦

10月3日(土)

17:40

3位決定戦

10月3日(土)

18:20

決勝

【柔道】混合団体はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア競技大会柔道｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会の柔道競技混合団体は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。

TBS系列では、男女団体の決勝を生中継する予定。U-NEXTでは、混合団体の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。

日程

チャンネル

中継開始

種目・ラウンド

10月3日(土)

U-NEXT
【CH4】

11:00

混合団体 予選／敗者復活戦／準々決勝／準決勝

U-NEXT
【CH4】

17:00

混合団体 3位決定戦／決勝

TBS系列

生中継予定

混合団体決勝

TVer

ライブ配信予定

混合団体決勝

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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柔道日本代表戦のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)の柔道競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では柔道を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア競技大会柔道｜混合団体出場選手

選手名

階級

石原 樹

男子73kg級

服部 辰成

男子73kg級

岡田 陸

男子90kg級

徳持 英隼

男子90kg級

太田 彪雅

男子90kg超級

中村 雄太

男子90kg超級

白金 未桜

女子57kg級

大野 萌亜

女子57kg級

谷岡 成美

女子70kg級

寺田 宇多菜

女子70kg級

椋木 美希

女子70kg超級

杉村 美寿希

女子70kg超級

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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【柔道】混合団体はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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