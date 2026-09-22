アジア大会体操団体総合決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操競技では、団体総合決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の体操団体総合決勝の日程、開始時間、テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

アジア大会 体操 団体総合決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の体操団体総合決勝は、2026年9月23日(水・祝)に名古屋市立総合体育館(レインボーホール)で行われる。

男子の団体総合決勝は13:00、女子の団体総合決勝は19:00にスタート予定。日本は男女ともに団体予選を通過し、決勝進出を決めた。

男子は岡慎之助、橋本大輝ら、女子は西山実沙、岸里奈、杉原愛子らが出場し、メダル獲得を目指す。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 体操 男子・女子 団体総合決勝 日程 2026年9月23日(水・祝) 男子決勝 13:00～ 女子決勝 19:00～ 会場 名古屋市立総合体育館(レインボーホール)

アジア大会 体操 団体総合決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

体操団体総合決勝は、男子が地上波TBS系列およびU-NEXTで生中継・ライブ配信される予定だ。TBS系列では12:30から生放送を予定しており、U-NEXTでは12:50から男子団体総合決勝をライブ配信する。

一方、女子団体総合決勝は、現時点で地上波TBS系列での中継予定はなく、U-NEXTで18:50からライブ配信される予定となっている。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 男子決勝 12:30～ 生中継予定 U-NEXT 男子決勝 12:50～ ライブ配信予定 U-NEXT 女子決勝 18:50～ ライブ配信予定

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。