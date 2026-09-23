第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル個人は、2026年9月24日(木)に行われる。

本記事では、フェンシング女子サーブル個人の日程、出場選手、中継予定について紹介する。

フェンシング女子サーブル個人はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル個人は、2026年9月24日(木)に愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで行われる。

競技は10:00から1次リーグの1回戦～準々決勝、17:00から準決勝・決勝が実施される予定となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 フェンシング 女子サーブル個人 日程 2026年9月24日(木) ラウンド 1次リーグ：1回戦～準々決勝／準決勝・決勝 競技時間 10:00～15:30／17:00～19:50 会場 愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールF

フェンシング女子サーブル個人のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル個人は、U-NEXTでライブ配信が予定されている。

地上波とTVerでは現時点で放送・配信予定は確認されていない。

U-NEXTでは10:00からフェンシング女子サーブル個人・1次リーグをライブ配信予定。17:00からの準決勝・決勝もライブ配信される。確実にリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。

フェンシング女子サーブル個人の日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル個人には、日本代表から江村美咲、金子優衣奈の2選手が出場する。

江村、金子はいずれも9月27日(日)に開催の女子サーブル団体にも出場予定だ。

選手名 所属 江村美咲 立飛ホールディングス 金子優衣奈 ミキハウス

フェンシング日本代表戦のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。