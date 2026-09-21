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samurai japan u18
【アジア大会】野球競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

【アジア大会】野球・侍ジャパンの地上波テレビ放送はある？試合の視聴方法まとめ

【アジア競技大会2026】野球日本代表・侍ジャパンのテレビ放送予定は？地上波中継・ネット配信・全試合日程を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、侍ジャパンが各国・地域の代表チームと対戦する。

【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

本記事では、アジア大会に出場する侍ジャパンについて、地上波テレビ放送予定、ネット配信、中継スケジュールを紹介する。

アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTで日本代表戦を中心にライブ配信される予定だ。

現時点では、TBS系列で野球競技を地上波放送する予定は案内されていない。そのため、侍ジャパンの試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが主な視聴手段となる。

U-NEXTの侍ジャパン配信スケジュール

U-NEXTでは、オープニングラウンドの日本代表3試合に加え、スーパーラウンドやメダル決定戦の配信も予定されている。

日程

配信開始時間

配信予定

9月21日(月)

18:20

オープニングラウンド 日本 vs 中国

9月22日(火)

18:20

オープニングラウンド 日本 vs パレスチナ

9月23日(水)

11:50

オープニングラウンド 日本 vs フィリピン

9月26日(土)

18:20

スーパーラウンド

9月27日(日)

12:00

3位決定戦(予定)

9月27日(日)

18:30

決勝

野球競技の地上波テレビ中継はある？

現時点で、TBS系列によるアジア大会2026の野球競技の地上波中継予定は発表されていない。

侍ジャパンの試合をライブでチェックしたい場合は、U-NEXTの配信スケジュールを確認しておきたい。

【アジア大会】野球はU-NEXTで独占ライブ配信！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

【野球】アジア大会・侍ジャパンの試合予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンはオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。

日本の初戦は2026年9月21日(月)18:30開始予定の中国戦。続いて22日(火)にパレスチナ、23日(水)にフィリピンと対戦する。

オープニングラウンド終了後は、順位に応じてスーパーラウンドへ進出。大会最終日の9月27日(日)には3位決定戦と決勝が行われる。

侍ジャパン オープニングラウンド日程

日程

開始時間

対戦カード

会場

9月21日(月)

18:30

日本 vs 中国

豊橋市立野球場

9月22日(火)

18:30

パレスチナ vs 日本

岡崎中央総合公園野球場

9月23日(水)

12:00

フィリピン vs 日本

豊橋市立野球場

スーパーラウンド以降の日程

オープニングラウンド終了後は、各グループの順位に応じてスーパーラウンドが行われる。

日程

開始時間

対戦カード

会場

9月25日(金)

18:30

グループB 2位 vs グループA 2位

岡崎中央総合公園野球場

9月25日(金)

18:30

グループB 1位 vs グループA 1位

豊橋市立野球場

9月26日(土)

18:30

グループA 1位 vs グループB 2位

岡崎中央総合公園野球場

9月26日(土)

18:30

グループB 1位 vs グループA 2位

豊橋市立野球場

3位決定戦・決勝

日程

開始時間

試合

会場

9月27日(日)

12:00

3位決定戦

岡崎中央総合公園野球場

9月27日(日)

18:30

決勝

豊橋市立野球場

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アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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野球日本代表｜アジア大会メンバー

ポジション

背番号

氏名

生年月日

投打

所属チーム

監督

78

川口 朋保

1971/9/14

-

三菱自動車

コーチ

75

玉野 武知

1972/10/28

-

TDK

コーチ

76

山田 幸二郎

1976/1/17

-

大阪ガスネットワーク

コーチ

77

加藤 徹

1967/3/5

-

日鉄テクノロジー

投手

11

近藤 壱来

1998/8/7

右投右打

JR四国

14

樋口 新

2002/6/28

左投左打

王子

16

嘉陽 宗一郎

1995/11/15

右投右打

トヨタ自動車

17

加藤 三範

1998/8/28

左投左打

ENEOS

18

渕上 佳輝

1997/6/20

右投右打

トヨタ自動車

19

長野 健大

2002/8/31

右投右打

JFE西日本

21

秋山 翔

1996/4/9

左投左打

三菱自動車岡崎

22

松田 航瑠

2001/8/7

右投左打

日本製鉄室蘭シャークス

47

松田 賢大

2001/9/7

左投左打

バイタルネット

15

谷脇 弘起

2001/11/25

右投左打

日本生命

捕手

9

有馬 諒

2001/4/3

右投右打

ENEOS

27

辻本 勇樹

1996/4/27

右投左打

NTT西日本

36

福井 章吾

1999/4/23

右投左打

トヨタ自動車

内野手

1

矢野 幸耶

1994/7/30

右投左打

三菱重工East

2

和田 佳大

1997/4/24

右投左打

トヨタ自動車

4

添田 真海

1997/6/19

右投左打

日本通運

5

熊田 任洋

2001/4/15

右投左打

トヨタ自動車

6

山田 健太

2000/7/19

右投右打

日本生命

7

佐藤 勇基

1998/5/9

右投右打

トヨタ自動車

25

丸山 壮史

1999/6/8

右投左打

ENEOS

外野手

3

柴崎 聖人

2002/4/4

右投左打

王子

8

向山 基生

1996/7/5

右投右打

NTT東日本

10

逢澤 崚介

1996/9/26

左投左打

トヨタ自動車

24

藤澤 涼介

2002/6/4

右投右打

東京ガス

51

水谷 祥平

2001/5/31

右投右打

JR東海

※所属は2026年9月時点のものです。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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