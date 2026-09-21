第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、侍ジャパンが各国・地域の代表チームと対戦する。
本記事では、アジア大会に出場する侍ジャパンについて、地上波テレビ放送予定、ネット配信、中継スケジュールを紹介する。
アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTで日本代表戦を中心にライブ配信される予定だ。
現時点では、TBS系列で野球競技を地上波放送する予定は案内されていない。そのため、侍ジャパンの試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが主な視聴手段となる。
U-NEXTの侍ジャパン配信スケジュール
U-NEXTでは、オープニングラウンドの日本代表3試合に加え、スーパーラウンドやメダル決定戦の配信も予定されている。
日程
配信開始時間
配信予定
9月21日(月)
18:20
オープニングラウンド 日本 vs 中国
9月22日(火)
18:20
オープニングラウンド 日本 vs パレスチナ
9月23日(水)
11:50
オープニングラウンド 日本 vs フィリピン
9月26日(土)
18:20
スーパーラウンド
9月27日(日)
12:00
3位決定戦(予定)
9月27日(日)
18:30
決勝
野球競技の地上波テレビ中継はある？
現時点で、TBS系列によるアジア大会2026の野球競技の地上波中継予定は発表されていない。
侍ジャパンの試合をライブでチェックしたい場合は、U-NEXTの配信スケジュールを確認しておきたい。
【野球】アジア大会・侍ジャパンの試合予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンはオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。
日本の初戦は2026年9月21日(月)18:30開始予定の中国戦。続いて22日(火)にパレスチナ、23日(水)にフィリピンと対戦する。
オープニングラウンド終了後は、順位に応じてスーパーラウンドへ進出。大会最終日の9月27日(日)には3位決定戦と決勝が行われる。
侍ジャパン オープニングラウンド日程
日程
開始時間
対戦カード
会場
9月21日(月)
18:30
日本 vs 中国
豊橋市立野球場
9月22日(火)
18:30
パレスチナ vs 日本
岡崎中央総合公園野球場
9月23日(水)
12:00
フィリピン vs 日本
豊橋市立野球場
スーパーラウンド以降の日程
オープニングラウンド終了後は、各グループの順位に応じてスーパーラウンドが行われる。
日程
開始時間
対戦カード
会場
9月25日(金)
18:30
グループB 2位 vs グループA 2位
岡崎中央総合公園野球場
9月25日(金)
18:30
グループB 1位 vs グループA 1位
豊橋市立野球場
9月26日(土)
18:30
グループA 1位 vs グループB 2位
岡崎中央総合公園野球場
9月26日(土)
18:30
グループB 1位 vs グループA 2位
豊橋市立野球場
3位決定戦・決勝
日程
開始時間
試合
会場
9月27日(日)
12:00
3位決定戦
岡崎中央総合公園野球場
9月27日(日)
18:30
決勝
豊橋市立野球場
アジア大会2026のおすすめ視聴方法U-NEXT
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
野球日本代表｜アジア大会メンバー
ポジション
背番号
氏名
生年月日
投打
所属チーム
監督
78
川口 朋保
1971/9/14
-
三菱自動車
コーチ
75
玉野 武知
1972/10/28
-
TDK
コーチ
76
山田 幸二郎
1976/1/17
-
大阪ガスネットワーク
コーチ
77
加藤 徹
1967/3/5
-
日鉄テクノロジー
投手
11
近藤 壱来
1998/8/7
右投右打
JR四国
14
樋口 新
2002/6/28
左投左打
王子
16
嘉陽 宗一郎
1995/11/15
右投右打
トヨタ自動車
17
加藤 三範
1998/8/28
左投左打
ENEOS
18
渕上 佳輝
1997/6/20
右投右打
トヨタ自動車
19
長野 健大
2002/8/31
右投右打
JFE西日本
21
秋山 翔
1996/4/9
左投左打
三菱自動車岡崎
22
松田 航瑠
2001/8/7
右投左打
日本製鉄室蘭シャークス
15
谷脇 弘起
2001/11/25
右投左打
日本生命
捕手
9
有馬 諒
2001/4/3
右投右打
ENEOS
27
辻本 勇樹
1996/4/27
右投左打
NTT西日本
36
福井 章吾
1999/4/23
右投左打
トヨタ自動車
内野手
1
矢野 幸耶
1994/7/30
右投左打
三菱重工East
2
和田 佳大
1997/4/24
右投左打
トヨタ自動車
4
添田 真海
1997/6/19
右投左打
日本通運
5
熊田 任洋
2001/4/15
右投左打
トヨタ自動車
6
山田 健太
2000/7/19
右投右打
日本生命
7
佐藤 勇基
1998/5/9
右投右打
トヨタ自動車
25
丸山 壮史
1999/6/8
右投左打
ENEOS
外野手
3
柴崎 聖人
2002/4/4
右投左打
王子
8
向山 基生
1996/7/5
右投右打
NTT東日本
10
逢澤 崚介
1996/9/26
左投左打
トヨタ自動車
24
藤澤 涼介
2002/6/4
右投右打
東京ガス
51
水谷 祥平
2001/5/31
右投右打
JR東海
※所属は2026年9月時点のものです。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。