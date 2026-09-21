第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技では、侍ジャパンが各国・地域の代表チームと対戦する。

本記事では、アジア大会に出場する侍ジャパンについて、地上波テレビ放送予定、ネット配信、中継スケジュールを紹介する。

アジア大会2026 野球競技のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技は、U-NEXTで日本代表戦を中心にライブ配信される予定だ。

現時点では、TBS系列で野球競技を地上波放送する予定は案内されていない。そのため、侍ジャパンの試合をリアルタイムで視聴する場合は、U-NEXTが主な視聴手段となる。

U-NEXTの侍ジャパン配信スケジュール

U-NEXTでは、オープニングラウンドの日本代表3試合に加え、スーパーラウンドやメダル決定戦の配信も予定されている。

日程 配信開始時間 配信予定 9月21日(月) 18:20 オープニングラウンド 日本 vs 中国 9月22日(火) 18:20 オープニングラウンド 日本 vs パレスチナ 9月23日(水) 11:50 オープニングラウンド 日本 vs フィリピン 9月26日(土) 18:20 スーパーラウンド 9月27日(日) 12:00 3位決定戦(予定) 9月27日(日) 18:30 決勝

野球競技の地上波テレビ中継はある？

現時点で、TBS系列によるアジア大会2026の野球競技の地上波中継予定は発表されていない。

侍ジャパンの試合をライブでチェックしたい場合は、U-NEXTの配信スケジュールを確認しておきたい。

【野球】アジア大会・侍ジャパンの試合予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の野球競技で、侍ジャパンはオープニングラウンドで中国、パレスチナ、フィリピンと対戦する。

日本の初戦は2026年9月21日(月)18:30開始予定の中国戦。続いて22日(火)にパレスチナ、23日(水)にフィリピンと対戦する。

オープニングラウンド終了後は、順位に応じてスーパーラウンドへ進出。大会最終日の9月27日(日)には3位決定戦と決勝が行われる。

侍ジャパン オープニングラウンド日程

日程 開始時間 対戦カード 会場 9月21日(月) 18:30 日本 vs 中国 豊橋市立野球場 9月22日(火) 18:30 パレスチナ vs 日本 岡崎中央総合公園野球場 9月23日(水) 12:00 フィリピン vs 日本 豊橋市立野球場

スーパーラウンド以降の日程

オープニングラウンド終了後は、各グループの順位に応じてスーパーラウンドが行われる。

日程 開始時間 対戦カード 会場 9月25日(金) 18:30 グループB 2位 vs グループA 2位 岡崎中央総合公園野球場 9月25日(金) 18:30 グループB 1位 vs グループA 1位 豊橋市立野球場 9月26日(土) 18:30 グループA 1位 vs グループB 2位 岡崎中央総合公園野球場 9月26日(土) 18:30 グループB 1位 vs グループA 2位 豊橋市立野球場

3位決定戦・決勝

日程 開始時間 試合 会場 9月27日(日) 12:00 3位決定戦 岡崎中央総合公園野球場 9月27日(日) 18:30 決勝 豊橋市立野球場

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

野球日本代表｜アジア大会メンバー

ポジション 背番号 氏名 生年月日 投打 所属チーム 監督 78 川口 朋保 1971/9/14 - 三菱自動車 コーチ 75 玉野 武知 1972/10/28 - TDK コーチ 76 山田 幸二郎 1976/1/17 - 大阪ガスネットワーク コーチ 77 加藤 徹 1967/3/5 - 日鉄テクノロジー 投手 11 近藤 壱来 1998/8/7 右投右打 JR四国 14 樋口 新 2002/6/28 左投左打 王子 16 嘉陽 宗一郎 1995/11/15 右投右打 トヨタ自動車 17 加藤 三範 1998/8/28 左投左打 ENEOS 18 渕上 佳輝 1997/6/20 右投右打 トヨタ自動車 19 長野 健大 2002/8/31 右投右打 JFE西日本 21 秋山 翔 1996/4/9 左投左打 三菱自動車岡崎 22 松田 航瑠 2001/8/7 右投左打 日本製鉄室蘭シャークス 47 松田 賢大 2001/9/7 左投左打 バイタルネット 15 谷脇 弘起 2001/11/25 右投左打 日本生命 捕手 9 有馬 諒 2001/4/3 右投右打 ENEOS 27 辻本 勇樹 1996/4/27 右投左打 NTT西日本 36 福井 章吾 1999/4/23 右投左打 トヨタ自動車 内野手 1 矢野 幸耶 1994/7/30 右投左打 三菱重工East 2 和田 佳大 1997/4/24 右投左打 トヨタ自動車 4 添田 真海 1997/6/19 右投左打 日本通運 5 熊田 任洋 2001/4/15 右投左打 トヨタ自動車 6 山田 健太 2000/7/19 右投右打 日本生命 7 佐藤 勇基 1998/5/9 右投右打 トヨタ自動車 25 丸山 壮史 1999/6/8 右投左打 ENEOS 外野手 3 柴崎 聖人 2002/4/4 右投左打 王子 8 向山 基生 1996/7/5 右投右打 NTT東日本 10 逢澤 崚介 1996/9/26 左投左打 トヨタ自動車 24 藤澤 涼介 2002/6/4 右投右打 東京ガス 51 水谷 祥平 2001/5/31 右投右打 JR東海

※所属は2026年9月時点のものです。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。