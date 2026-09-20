【アジア競技大会2026】バレー女子日本vs台湾の無料視聴方法は？準々決勝のライブ配信・中継情報まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝で、日本代表は台湾代表との一戦に臨む。
本記事では、バレー女子日本代表vs台湾代表について、無料視聴方法、ライブ配信、テレビ中継、見逃し配信などの情報を紹介する。
バレー女子アジア大会 準々決勝・日本vs台湾の日程は？
第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボールで、日本代表は予選ラウンドを突破し、準々決勝で台湾代表と対戦する。
試合は2026年9月20日(日)19:20開始予定。会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)となっている。
日本vs台湾の試合概要は以下の通り。
- 大会：第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)
- ラウンド：女子バレーボール 準々決勝
- 対戦カード：日本 vs 台湾
- 開催日：2026年9月20日(日)
- 開始時間：19:20
- 会場：小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)
バレー女子アジア大会 準々決勝・日本vs台湾の無料視聴方法は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表は、地上波TBS系列でのテレビ放送およびTVerでのライブ配信は予定されていない。
一方、U-NEXTでは日本vs台湾をライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定だ。
U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。無料トライアル期間中であれば、月額プラン対象の本試合を追加チケットなしで視聴できる。
放送・配信サービス
中継・配信予定
視聴方法
TBS系列
なし
－
TVer
なし
－
ライブ配信・見逃し配信
31日間無料トライアルあり
バレーボール女子のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。