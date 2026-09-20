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mayu ishikawa volleyball japan women 20250725Getty Images
【アジア大会】女子バレー準々決勝のチャイニーズ・タイペイ戦はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【アジア競技大会2026】バレー女子日本vs台湾の無料視聴方法は？準々決勝のライブ配信・中継情報まとめ

【アジア大会2026】バレー女子日本vs台湾は無料で見れる？準々決勝のライブ配信・テレビ中継・視聴方法を紹介。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝で、日本代表は台湾代表との一戦に臨む。

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本記事では、バレー女子日本代表vs台湾代表について、無料視聴方法、ライブ配信、テレビ中継、見逃し配信などの情報を紹介する。

バレー女子アジア大会 準々決勝・日本vs台湾の日程は？

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)の女子バレーボールで、日本代表は予選ラウンドを突破し、準々決勝で台湾代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)19:20開始予定。会場は小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)となっている。

日本vs台湾の試合概要は以下の通り。

  • 大会：第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)
  • ラウンド：女子バレーボール 準々決勝
  • 対戦カード：日本 vs 台湾
  • 開催日：2026年9月20日(日)
  • 開始時間：19:20
  • 会場：小牧市スポーツ公園 総合体育館(パークアリーナ小牧)
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バレー女子アジア大会 準々決勝・日本vs台湾の無料視聴方法は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール準々決勝、日本代表vsチャイニーズ・タイペイ代表は、地上波TBS系列でのテレビ放送およびTVerでのライブ配信は予定されていない。

一方、U-NEXTでは日本vs台湾をライブ配信し、試合終了後の見逃し配信にも対応する予定だ。

U-NEXTを初めて利用する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。無料トライアル期間中であれば、月額プラン対象の本試合を追加チケットなしで視聴できる。

放送・配信サービス

中継・配信予定

視聴方法

TBS系列

なし

TVer

なし

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信

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バレーボール女子のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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