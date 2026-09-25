第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、女子ソフトボール競技が実施され、日本代表もメダル獲得を目指して大会に臨む。

本記事では、アジア大会2026の女子ソフトボールについて、試合日程、対戦カード、テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。

アジア大会・女子ソフトボールの大会日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、2026年9月26日(土)から10月3日(土)まで開催される。

会場は愛知県安城市の安城市総合運動公園ソフトボール場。大会には全8チームが出場し、まず1回総当たりの予選ラウンドを行う。

予選ラウンド終了後は、上位2チームが優勝決定戦、3位と4位のチームが3位決定戦へ進出する方式となっている。

開催期間：2026年9月26日(土)～10月3日(土)

会場：安城市総合運動公園ソフトボール場(愛知県安城市)

出場チーム数：8チーム

予選方式：1回総当たり

予選1位・2位：優勝決定戦へ進出

予選3位・4位：3位決定戦へ進出

アジア大会・女子ソフトボールの試合日程・対戦カード・組み合わせ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、2026年9月26日(土)から10月3日(土)まで安城市総合運動公園で開催される。

予選ラウンドでは全8チームによる1回総当たり戦を実施。日本代表はフィリピン、タイ、ホンコン・チャイナ、シンガポール、韓国、チャイニーズタイペイ、中華人民共和国と順に対戦する。

予選ラウンド

日程 試合時間 対戦カード 会場 9月26日(土) 9:00 中華人民共和国 vs シンガポール 安城市総合運動公園 9月26日(土) 11:00 ホンコン・チャイナ vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 9月26日(土) 13:15 韓国 vs タイ 安城市総合運動公園 9月26日(土) 15:15 日本 vs フィリピン 安城市総合運動公園 9月27日(日) 9:00 中華人民共和国 vs 韓国 安城市総合運動公園 9月27日(日) 11:00 フィリピン vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 9月27日(日) 13:15 ホンコン・チャイナ vs シンガポール 安城市総合運動公園 9月27日(日) 15:15 日本 vs タイ 安城市総合運動公園 9月28日(月) 9:00 シンガポール vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 9月28日(月) 11:00 韓国 vs フィリピン 安城市総合運動公園 9月28日(月) 13:15 中華人民共和国 vs タイ 安城市総合運動公園 9月28日(月) 15:15 日本 vs ホンコン・チャイナ 安城市総合運動公園 9月29日(火) 9:00 フィリピン vs タイ 安城市総合運動公園 9月29日(火) 11:00 中華人民共和国 vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 9月29日(火) 13:15 ホンコン・チャイナ vs 韓国 安城市総合運動公園 9月29日(火) 15:15 日本 vs シンガポール 安城市総合運動公園 9月30日(水) 9:00 タイ vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 9月30日(水) 11:00 中華人民共和国 vs ホンコン・チャイナ 安城市総合運動公園 9月30日(水) 13:15 フィリピン vs シンガポール 安城市総合運動公園 9月30日(水) 15:15 日本 vs 韓国 安城市総合運動公園 10月1日(木) 9:00 ホンコン・チャイナ vs タイ 安城市総合運動公園 10月1日(木) 11:00 中華人民共和国 vs フィリピン 安城市総合運動公園 10月1日(木) 13:15 韓国 vs シンガポール 安城市総合運動公園 10月1日(木) 15:15 日本 vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 10月2日(金) 9:00 ホンコン・チャイナ vs フィリピン 安城市総合運動公園 10月2日(金) 11:00 韓国 vs チャイニーズタイペイ 安城市総合運動公園 10月2日(金) 13:15 シンガポール vs タイ 安城市総合運動公園 10月2日(金) 15:15 日本 vs 中華人民共和国 安城市総合運動公園

日本代表は予選ラウンドの全7試合を15:15開始で戦う日程となっている。

ファイナルズ

予選ラウンド終了後、3位と4位のチームが3位決定戦、1位と2位のチームが優勝決定戦に進出する。

日程 試合時間 対戦カード ラウンド 会場 10月3日(土) 10:00 予選ラウンド4位 vs 予選ラウンド3位 3位決定戦 安城市総合運動公園 10月3日(土) 14:00 予選ラウンド2位 vs 予選ラウンド1位 優勝決定戦 安城市総合運動公園

アジア大会・女子ソフトボールのテレビ放送・ネット配信予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、U-NEXTで予選ラウンドからライブ配信が予定されている。

日本代表の初戦となる9月26日(土)のフィリピン戦は、15:05から配信開始予定。試合は15:15開始予定となっており、U-NEXTでは試合開始前からライブ配信を視聴できる。

また、10月3日(土)14:00に行われる優勝決定戦については、地上波TBS系列での生中継が予定されているほか、TVerでも同時配信が予定されている。

U-NEXTは予選ラウンドから見逃し配信にも対応する予定となっているため、日本代表の各試合を継続して視聴したい場合はチェックしておきたい。

放送・配信サービス 対象試合・開始時間 放送・配信予定 U-NEXT 予選から決勝まで ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 10月3日(土)14:00 優勝決定戦 地上波生中継予定 TVer 10月3日(土)14:00 優勝決定戦 無料同時配信予定

アジア大会・女子ソフトボールのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。