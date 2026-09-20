【アジア大会2026】バスケ女子日本vsカザフスタンはどこで見れる？地上波テレビ中継・ネット配信予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表はカザフスタン代表との一戦に臨む。

記事では、バスケ女子日本代表vsカザフスタン代表について、地上波テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バスケ女子日本vsカザフスタンの日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制で、日本代表は予選グループB第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)13:50に開始予定。会場は愛知県名古屋市の愛知国際アリーナとなっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 女子バスケットボール(5人制) ラウンド 予選グループB 第2戦 対戦カード 日本 vs カザフスタン 日程 2026年9月20日(日) 試合開始 13:50 会場 愛知国際アリーナ(愛知県名古屋市)

バスケ女子日本vsカザフスタンはどこで見られる？地上波テレビ中継は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制・予選グループB第2戦、日本代表vsカザフスタン代表は、地上波テレビ中継とネット配信の両方で視聴できる。

試合は2026年9月20日(日)13:50にティップオフ予定。地上波ではTBS系列が13:00～16:00の放送枠で生中継を実施する。

ネットではTVerがTBS系列の放送を13:00～16:00に無料でリアルタイム配信。また、U-NEXTでは13:40から全編ライブ配信を実施し、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 時間 中継・配信予定 TBS系列 13:00～16:00 地上波全国ネット／生中継 TVer 13:00～16:00 無料リアルタイム配信 U-NEXT 13:40～ 全編ライブ配信・見逃し配信

TBS系列の放送枠では女子バスケットボール以外の競技も中継される予定となっているため、日本vsカザフスタンを試合開始から視聴したい場合は、U-NEXTのライブ配信も選択肢となる。

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。