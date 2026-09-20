あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Japan v Denmark - Game 1Getty Images Sport
【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Aoi Fujimiya

【アジア大会2026】バスケ女子日本vsカザフスタンはどこで見れる？地上波テレビ中継・ネット配信予定まとめ

アジア大会2026 バスケ女子日本vsカザフスタンはどこで見られる？試合日程、地上波テレビ中継、ライブ配信予定、視聴方法を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボールで、日本代表はカザフスタン代表との一戦に臨む。

【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

記事では、バスケ女子日本代表vsカザフスタン代表について、地上波テレビ放送、ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

バスケ女子日本vsカザフスタンの日程は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制で、日本代表は予選グループB第2戦でカザフスタン代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)13:50に開始予定。会場は愛知県名古屋市の愛知国際アリーナとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

女子バスケットボール(5人制)

ラウンド

予選グループB 第2戦

対戦カード

日本 vs カザフスタン

日程

2026年9月20日(日)

試合開始

13:50

会場

愛知国際アリーナ(愛知県名古屋市)

【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

バスケ女子日本vsカザフスタンはどこで見られる？地上波テレビ中継は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バスケットボール5人制・予選グループB第2戦、日本代表vsカザフスタン代表は、地上波テレビ中継とネット配信の両方で視聴できる。

試合は2026年9月20日(日)13:50にティップオフ予定。地上波ではTBS系列が13:00～16:00の放送枠で生中継を実施する。

ネットではTVerがTBS系列の放送を13:00～16:00に無料でリアルタイム配信。また、U-NEXTでは13:40から全編ライブ配信を実施し、見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス

時間

中継・配信予定

TBS系列

13:00～16:00

地上波全国ネット／生中継

TVer

13:00～16:00

無料リアルタイム配信

U-NEXT

13:40～

全編ライブ配信・見逃し配信

TBS系列の放送枠では女子バスケットボール以外の競技も中継される予定となっているため、日本vsカザフスタンを試合開始から視聴したい場合は、U-NEXTのライブ配信も選択肢となる。

【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

asian games logo

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【バスケ女子】日本対カザフスタンはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー