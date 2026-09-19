第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、卓球競技も注目種目のひとつとして実施される。

本記事では、アジア競技大会2026の卓球競技について、試合日程、組み合わせ、日本代表選手を紹介する。

アジア競技大会2026 卓球競技の日程・組み合わせは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技は、2026年9月20日(日)から28日(月)までスカイホールトヨタで開催される。

男子・女子団体、男子・女子シングルス、男子・女子ダブルス、混合ダブルスを実施。大会序盤は団体戦とダブルスの予選ラウンドが行われ、9月24日(木)に男女団体決勝、26日(土)に混合ダブルス決勝、27日(日)に男子ダブルスと女子シングルス、28日(月)に女子ダブルスと男子シングルスの決勝が予定されている。

卓球競技の全試合日程は以下の通り。

9月20日(日)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 男子団体 第1ステージ グループA 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループB 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループC 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループD 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループE 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループF 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループG 第1～第5試合 5試合 10:00 男子団体 第1ステージ グループH 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループA 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループB 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループC 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループD 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループE 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループF 第1～第5試合 5試合

9月21日(月)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 女子団体 第1ステージ グループA 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループB 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループC 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループD 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループE 第1～第5試合 5試合 10:00 女子団体 第1ステージ グループF 第1～第5試合 5試合 12:30 男子団体 第1ステージ グループE 第1～第5試合 5試合 12:30 男子団体 第1ステージ グループF 第1～第5試合 5試合 12:30 男子団体 第1ステージ グループG 第1～第5試合 5試合 12:30 男子団体 第1ステージ グループH 第1～第5試合 5試合 18:30 女子ダブルス 1回戦(64強) 7試合 19:00 男子団体 第1ステージ グループA 第1～第5試合 5試合 19:00 男子団体 第1ステージ グループB 第1～第5試合 5試合 19:00 男子団体 第1ステージ グループC 第1～第5試合 5試合 19:00 男子団体 第1ステージ グループD 第1～第5試合 5試合

9月22日(火)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 女子団体 1回戦(ベスト16) 8試合 12:30 男子団体 1回戦(ベスト16) 8試合 15:10 混合ダブルス 1回戦(64強) 13試合 19:20 男子団体 準々決勝 4試合 19:20 女子団体 準々決勝 4試合

9月23日(水)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 混合ダブルス 2回戦(32強) 16試合 11:25 男子ダブルス 1回戦(64強) 11試合 12:05 女子シングルス 1回戦(64強) 16試合 13:45 混合ダブルス 3回戦(ベスト16) 8試合 17:00 男子団体 準決勝 2試合 17:00 女子団体 準決勝 2試合

9月24日(木)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 女子ダブルス 2回戦(32強) 16試合 11:20 男子シングルス 1回戦(64強) 複数試合 17:00 男子団体 決勝 1試合 19:30 女子団体 決勝 1試合

9月25日(金)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 混合ダブルス 準々決勝 4試合 11:00 男子ダブルス 2回戦(32強) 16試合 12:30 女子シングルス 2回戦(32強) 16試合 14:00 男子シングルス 2回戦(32強) 16試合 15:30 女子ダブルス 3回戦(ベスト16) 8試合 17:00 男子ダブルス 3回戦(ベスト16) 8試合 18:30 混合ダブルス 準決勝 第1試合 1試合 18:30 混合ダブルス 準決勝 第2試合 1試合

9月26日(土)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 10:00 女子シングルス 3回戦(ベスト16) 8試合 11:30 男子シングルス 3回戦(ベスト16) 8試合 15:30 男子ダブルス 準々決勝 第1～第4試合 4試合 16:15 女子シングルス 準々決勝 第1～第4試合 4試合 17:00 男子シングルス 準々決勝 第1～第4試合 4試合 17:45 女子ダブルス 準々決勝 第1～第4試合 4試合 19:30 混合ダブルス 決勝 1試合

9月27日(日)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 12:00 男子ダブルス 準決勝 第1試合 1試合 12:00 男子ダブルス 準決勝 第2試合 1試合 13:30 女子シングルス 準決勝 第1試合 1試合 13:30 女子シングルス 準決勝 第2試合 1試合 19:00 男子ダブルス 決勝 1試合 20:30 女子シングルス 決勝 1試合

9月28日(月)

時間 種目 ラウンド・組み合わせ 試合数 12:00 女子ダブルス 準決勝 第1試合 1試合 12:00 女子ダブルス 準決勝 第2試合 1試合 13:30 男子シングルス 準決勝 第1試合 1試合 13:30 男子シングルス 準決勝 第2試合 1試合 19:00 女子ダブルス 決勝 1試合 20:30 男子シングルス 決勝 1試合

【アジア大会】卓球競技の地上波テレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技は、TBS系列で地上波テレビ放送、U-NEXTでネット配信が予定されている。

TBS系列では、男女団体の準々決勝・準決勝・決勝に加え、シングルス、ダブルス、混合ダブルスのメダル決定戦を中心にライブ中継を実施する予定だ。

一方、U-NEXTでは大会序盤の男女団体予選や女子ダブルス、混合ダブルスなどをライブ配信。9月22日(火)には男女団体準々決勝の配信も予定されている。

TBS系列の地上波テレビ放送予定

日程 放送予定種目 中継 9月22日(火) 女子団体 準々決勝 LIVE 9月23日(水) 男子団体 準決勝／女子団体 準決勝 LIVE 9月24日(木) 男子団体 決勝／女子団体 決勝 LIVE 9月26日(土) 男子シングルス 準々決勝／男子ダブルス 準々決勝／女子シングルス 準々決勝／女子ダブルス 準々決勝／混合ダブルス 決勝 LIVE 9月27日(日) 女子シングルス 決勝／男子ダブルス 決勝 LIVE 9月28日(月) 男子シングルス 決勝／女子ダブルス 決勝 LIVE

U-NEXTのネット配信予定

日程 時間 配信予定 9月20日(日) 10:00頃 女子団体 予選 ラウンド1 9月20日(日) 12:30頃 男子団体 予選 ラウンド1 9月20日(日) 16:00頃 女子団体 予選 ラウンド2 9月20日(日) 18:30頃 男子団体 予選 ラウンド2 9月21日(月) 10:00頃 女子団体 予選 9月21日(月) 12:30頃 男子団体 予選 9月21日(月) 18:30頃 女子ダブルス 予選 9月21日(月) 19:00頃 男子団体 予選 9月22日(火) 10:00頃 女子団体 2回戦 9月22日(火) 12:30頃 男子団体 2回戦 9月22日(火) 15:10頃 混合ダブルス 1回戦 9月22日(火) 19:10～ 男子団体／女子団体 準々決勝

地上波ではTBS系列が決勝トーナメントやメダル決定戦を中心にライブ中継し、U-NEXTでは予選ラウンドを含めた複数セッションを配信する予定となっている。

アジア競技大会2026 卓球競技の日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球競技には、日本代表として男子5人、女子5人の計10選手が出場予定となっている。

男子では張本智和、松島輝空、戸上隼輔、宇田幸矢、篠塚大登が選出。女子では張本美和、早田ひな、伊藤美誠、長﨑美柚、面手凛が代表メンバーに名を連ねている。

各選手はシングルス、ダブルス、混合ダブルス、団体戦などに出場予定。日本代表選手と出場予定種目は以下の通り。

男子

選手名 年齢 所属 出場予定種目 張本 智和 23歳 早稲田大学／トヨタ自動車 シングルス／ダブルス／団体 松島 輝空 19歳 － シングルス／ダブルス／団体／混合ダブルス 戸上 隼輔 25歳 井村屋グループ ダブルス／団体 宇田 幸矢 25歳 協和キリン株式会社 団体 篠塚 大登 22歳 東都観光バス ダブルス／団体／混合ダブルス

女子

選手名 年齢 所属 出場予定種目 張本 美和 18歳 星槎国際高等学校／木下グループ シングルス／ダブルス／団体／混合ダブルス 早田 ひな 26歳 日本生命 シングルス／ダブルス／団体 伊藤 美誠 25歳 スターツ 団体／混合ダブルス 長﨑 美柚 24歳 木下グループ ダブルス／団体 面手 凛 18歳 日本生命 ダブルス／団体

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。