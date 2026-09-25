アジア大会 女子砲丸投げ決勝はいつ？何時から？日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技では、女子砲丸投げ決勝が行われる。

本記事では、アジア大会2026の女子砲丸投げ決勝の日程、開始時間、テレビ放送、ネット配信予定を紹介する。

アジア大会 女子砲丸投げ決勝はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子砲丸投げ決勝は、2026年9月25日(金)にパロマ瑞穂スタジアムで行われる。

日本人選手の出場予定はなく、18:20から開始予定だ。男子決勝は翌日26日の20:00開始予定だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 体操 女子砲丸投げ決勝 日程 2026年9月25日(金) 女子決勝 18:20～ 会場 パロマ瑞穂スタジアム

アジア大会 女子砲丸投げ決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

女子砲丸投げ決勝はU-NEXTでライブ配信予定だ。現時点で地上波TBS系列での中継予定はなく、U-NEXTでのみ視聴することができる。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 U-NEXT 女子決勝 18:20～ ライブ配信予定

アジア大会2026のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。