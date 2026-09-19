「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が、2026年9月19日(土)に行われる。

本記事では、アジア大会2026開会式の開催日程や地上波テレビ放送の有無、ネット配信予定を紹介する。

アジア大会2026開会式の日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、2026年9月19日(土)に行われる。

開会式は18:00開始予定。会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場となっている。

また、開会式に先立ち16:00から「WARM-UP STAGE」が行われる予定だ。

項目 内容 開催日 2026年9月19日(土) 開始時間 18:00 WARM-UP STAGE 16:00～ 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場

アジア大会2026開会式は地上波放送なし！TVerは？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、地上波『TBS系列』でのテレビ中継は予定されていない。

大会期間中はTBS系列で多数の競技が放送されるが、9月19日(土)の番組表では開会式の中継予定はない。

また、『TVer』でも開会式の無料ライブ配信は予定されていないため、開会式をライブで視聴したい場合はネット配信を利用する必要がある。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ × TVer ネット ×

アジア大会2026開会式はU-NEXTで独占ライブ配信

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信開始時刻は9月19日(土)18:40に予定されている。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 独占ライブ配信

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。