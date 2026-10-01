【アジア大会2026】バレー男子準々決勝は地上波生中継なし？日本vsカタールをリアルタイム視聴する方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボールで、日本代表は準々決勝でカタール代表と対戦する。

本記事では、バレー男子日本代表の準々決勝・カタール戦をリアルタイムで視聴する方法を紹介する。

バレー男子準々決勝 日本vsカタールの日程・対戦相手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バレーボール準々決勝で、日本代表はカタール代表と対戦する。

カタールは予選プールCを2位で通過。日本との準々決勝は、2026年10月1日(木)19:20から岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)で行われる予定だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バレーボール 準々決勝 対戦カード 日本 vs カタール 日程 2026年10月1日(木) 試合開始 19:20 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

日本vsカタールは地上波で生中継される？

日本vsカタールの準々決勝は、地上波『TBS系列』でのリアルタイム生中継は予定されていない。

TBS系列では同日21:05～23:27に録画放送枠が設定されており、試合終了後の放送となる予定だ。

そのため、試合開始の19:20から地上波テレビでリアルタイム視聴することはできない。

放送局 放送時間 放送形態 TBS系列 10月1日(木)21:05～23:27 録画放送

TVerで日本vsカタールを無料視聴できる？

『TVer』でも日本vsカタールのリアルタイム生中継は予定されていない。

TVerでは地上波TBS系列の放送に合わせた同時配信が行われる予定だが、TBSの放送自体が録画中継となるため、TVerでも19:20の試合開始からリアルタイムで視聴することはできない。

日本vsカタールをリアルタイム視聴する方法

日本vsカタールの準々決勝をリアルタイムで視聴できるのは『U-NEXT』のみとなる。

U-NEXTでは10月1日(木)19:20から日本vsカタールを独占ライブ配信予定。地上波テレビやTVerよりも早く、試合開始からリアルタイムで観戦できる。

配信サービス 配信時間 配信内容 U-NEXT 10月1日(木)19:20～ 独占ライブ配信 TVer TBS放送時間に準拠 録画放送の同時配信

U-NEXTは見逃し配信・追っかけ再生にも対応

『U-NEXT』ではライブ配信だけでなく、追っかけ再生や試合終了後の見逃し配信にも対応している。

試合開始に間に合わなかった場合でも途中から冒頭に戻って視聴したり、ライブ配信終了後に改めて試合を楽しんだりすることが可能だ。

U-NEXTで日本vsカタールを視聴する料金は？

U-NEXTを初めて利用する場合は、31日間の無料トライアルを利用できる。

日本vsカタールは見放題対象コンテンツとして配信されるため、無料トライアル期間中であれば追加料金なしでリアルタイム観戦が可能だ。

地上波TBS系列とTVerでは録画中継となるため、日本vsカタールを試合開始からライブで視聴したい場合は、U-NEXTを利用することになる。





日本vsカタールのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の日本vsカタール戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。