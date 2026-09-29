ハンドボール男子3位決定戦 日本vs韓国の地上波テレビ中継・TVer配信はある？





第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)・男子ハンドボール競技は、9月29日(火)に3位決定戦が行われる。

アジア大会2026の男子ハンドボール3位決定戦・日本vs韓国の日程や放送予定を紹介する。

アジア大会・男子ハンドボール3位決定戦｜日本戦はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子ハンドボール3位決定戦は、2026年9月29日(火)に行われる。

日本代表は韓国代表と対戦。試合は17:00開始予定となっている。

日程 開始時刻 対戦カード 9/29(火) 17:00 日本vs韓国

アジア大会・男子ハンドボール3位決定戦｜日本戦の放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のハンドボール男子3位決定戦は、U-NEXTでライブ配信されるほか、地上波TBSとTVerでも中継が決定した。

日時 テレビ放送 ネット配信 9/29(火)17:00 TBS系列(中継) U-NEXT(ライブ)

TVer(ライブ)

アジア競技大会｜おすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。