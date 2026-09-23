アジア大会2026メダルランキング・国別順位表｜日本は何位？金メダル・銀メダル・銅メダル獲得数

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、各競技で連日メダルを懸けた熱戦が繰り広げられている。
本記事では、アジア競技大会2026の最新メダルランキングについて、国・地域別の順位、日本の金・銀・銅メダル獲得数などを紹介する。
アジア大会2026メダルランキング・国別順位
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のメダルランキングでは、中華人民共和国が金メダル40個、銀メダル14個、銅メダル10個の計64個で首位に立っている。
日本は金メダル11個、銀メダル19個、銅メダル22個の計52個を獲得し、2位につけている。3位は大韓民国で、金7個、銀6個、銅21個の計34個となっている。
順位
国・地域
金
銀
銅
合計
1
中華人民共和国
40
14
10
64
2
日本
11
19
22
52
3
大韓民国
7
6
21
34
4
カザフスタン
7
4
6
17
5
タイ
5
3
2
10
6
中国香港
3
6
5
14
7
マレーシア
3
0
5
8
8
イラン・イスラム共和国
2
3
1
6
9
クウェート
2
1
2
5
10
タジキスタン
2
1
1
4
アジア大会2026 日本人メダル獲得競技・選手
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、日本代表が体操、水泳、空手、ソフトテニスなど幅広い競技でメダルを獲得している。
日本は金メダル11個、銀メダル19個、銅メダル22個を獲得。競技別では水泳が計17個と多くのメダルを手にしているほか、ソフトテニス、体操、空手などでも複数の表彰台入りを果たしている。
体操競技
- 金メダル：杉原愛子｜女子総合
- 銀メダル：岡慎之助｜男子総合
- 銅メダル：橋本大輝｜男子総合
- 銅メダル：西山実沙｜女子総合
- 獲得数：金1・銀1・銅2、計4個
陸上競技
- 銀メダル：山西利和｜男子ハーフマラソン競歩
バスケットボール
- 銀メダル：日本代表｜男子
- 獲得数：金0・銀1・銅0、計1個
サイクリングロード
- 銀メダル：今村駿介｜男子個人タイムトライアル
- 銅メダル：留目夕陽｜男子ロードレース
- 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個
馬術
- 銀メダル：日本代表｜総合馬術団体
- 銅メダル：大岩義明｜総合馬術個人
- 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個
フェンシング
- 金メダル：飯村一輝｜男子フルーレ個人
- 銅メダル：松山恭助｜男子フルーレ個人
- 銅メダル：寺山珠樹｜女子エペ個人
- 獲得数：金1・銀0・銅2、計3個
空手
- 金メダル：西山走｜男子個人形決勝
- 金メダル：尾野真歩｜女子個人形決勝
- 銀メダル：小崎友碁｜男子組手 -67kg級決勝
- 銅メダル：嶋田さらら｜女子組手 -61kg級決勝
- 獲得数：金2・銀1・銅1、計4個
総合格闘技
- 銅メダル：村山大介｜男子トラディショナル -65kg級決勝
- 獲得数：金0・銀0・銅1、計1個
近代五種
- 銅メダル：日本代表｜女子チーム
- 獲得数：金0・銀0・銅1、計1個
射撃
- 金メダル：泰地陽詩｜女子10mエアライフル個人
- 銅メダル：日本代表｜女子10mエアライフルチーム
- 銅メダル：日本代表｜10mエアライフル混合チーム
- 獲得数：金1・銀0・銅2、計3個
ソフトテニス
- 金メダル：日本代表｜男子チーム
- 金メダル：日本代表｜女子チーム
- 銀メダル：上松俊貴／天間麗奈｜混合ダブルス
- 銅メダル：宮前希帆｜女子シングルス
- 銅メダル：丸山海斗／前田梨緒｜混合ダブルス
- 獲得数：金2・銀1・銅2、計5個
水泳
- 金メダル：大橋信｜男子100m平泳ぎ
- 金メダル：松下知之｜男子200m個人メドレー
- 金メダル：小島夢貴｜男子400m個人メドレー
- 銀メダル：竹原秀一｜男子100m背泳ぎ
- 銀メダル：田渕海斗｜男子1500m自由形
- 銀メダル：小島夢貴｜男子200m個人メドレー
- 銀メダル：松下知之｜男子400m個人メドレー
- 銀メダル：日本代表｜男子4×100mメドレーリレー
- 銀メダル：日本代表｜男子4×200m自由形リレー
- 銀メダル：鈴木聡美｜女子50m平泳ぎ
- 銅メダル：今福和志｜男子1500m自由形
- 銅メダル：梶本一花｜女子1500m自由形
- 銅メダル：白井璃緒｜女子200m背泳ぎ
- 銅メダル：奥園心咲｜女子200mバタフライ
- 銅メダル：成田実生｜女子200m個人メドレー
- 銅メダル：梶本一花｜女子400m自由形
- 銅メダル：日本代表｜女子4×100m自由形リレー
- 獲得数：金3・銀7・銅7、計17個
テックボール
- 銀メダル：坂本唯那／早稲昭範｜混合ダブルス
- 銅メダル：坂本唯那｜女子シングルス
- 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個
トライアスロン
- 金メダル：北條巧｜男子個人
- 銀メダル：日本代表｜混合リレー
- 銅メダル：林愛望｜女子個人
- 獲得数：金1・銀1・銅1、計3個
バレーボール
- 銀メダル：日本代表｜女子決勝
- 獲得数：金0・銀1・銅0、計1個
武術
- 銀メダル：貴田菜ノ花｜女子剣術・槍術
- 銀メダル：齋藤志保｜女子太極拳・太極剣
- 獲得数：金0・銀2・銅0、計2個
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