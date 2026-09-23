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Swimming - 20th Asian Games Aichi-Nagoya: Day 2Getty Images Sport
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Aoi Fujimiya

アジア大会2026メダルランキング・国別順位表｜日本は何位？金メダル・銀メダル・銅メダル獲得数

【アジア競技大会2026】メダルランキング一覧｜国別順位・日本のメダル獲得数・最新順位まとめ。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、各競技で連日メダルを懸けた熱戦が繰り広げられている。

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本記事では、アジア競技大会2026の最新メダルランキングについて、国・地域別の順位、日本の金・銀・銅メダル獲得数などを紹介する。

アジア大会2026メダルランキング・国別順位

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のメダルランキングでは、中華人民共和国が金メダル40個、銀メダル14個、銅メダル10個の計64個で首位に立っている。

日本は金メダル11個、銀メダル19個、銅メダル22個の計52個を獲得し、2位につけている。3位は大韓民国で、金7個、銀6個、銅21個の計34個となっている。

順位

国・地域

合計

1

中華人民共和国

40

14

10

64

2

日本

11

19

22

52

3

大韓民国

7

6

21

34

4

カザフスタン

7

4

6

17

5

タイ

5

3

2

10

6

中国香港

3

6

5

14

7

マレーシア

3

0

5

8

8

イラン・イスラム共和国

2

3

1

6

9

クウェート

2

1

2

5

10

タジキスタン

2

1

1

4

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アジア大会2026 日本人メダル獲得競技・選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)では、日本代表が体操、水泳、空手、ソフトテニスなど幅広い競技でメダルを獲得している。

日本は金メダル11個、銀メダル19個、銅メダル22個を獲得。競技別では水泳が計17個と多くのメダルを手にしているほか、ソフトテニス、体操、空手などでも複数の表彰台入りを果たしている。

体操競技

  • 金メダル：杉原愛子｜女子総合
  • 銀メダル：岡慎之助｜男子総合
  • 銅メダル：橋本大輝｜男子総合
  • 銅メダル：西山実沙｜女子総合
  • 獲得数：金1・銀1・銅2、計4個

陸上競技

  • 銀メダル：山西利和｜男子ハーフマラソン競歩

バスケットボール

  • 銀メダル：日本代表｜男子
  • 獲得数：金0・銀1・銅0、計1個

サイクリングロード

  • 銀メダル：今村駿介｜男子個人タイムトライアル
  • 銅メダル：留目夕陽｜男子ロードレース
  • 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個

馬術

  • 銀メダル：日本代表｜総合馬術団体
  • 銅メダル：大岩義明｜総合馬術個人
  • 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個

フェンシング

  • 金メダル：飯村一輝｜男子フルーレ個人
  • 銅メダル：松山恭助｜男子フルーレ個人
  • 銅メダル：寺山珠樹｜女子エペ個人
  • 獲得数：金1・銀0・銅2、計3個

空手

  • 金メダル：西山走｜男子個人形決勝
  • 金メダル：尾野真歩｜女子個人形決勝
  • 銀メダル：小崎友碁｜男子組手 -67kg級決勝
  • 銅メダル：嶋田さらら｜女子組手 -61kg級決勝
  • 獲得数：金2・銀1・銅1、計4個

総合格闘技

  • 銅メダル：村山大介｜男子トラディショナル -65kg級決勝
  • 獲得数：金0・銀0・銅1、計1個

近代五種

  • 銅メダル：日本代表｜女子チーム
  • 獲得数：金0・銀0・銅1、計1個

射撃

  • 金メダル：泰地陽詩｜女子10mエアライフル個人
  • 銅メダル：日本代表｜女子10mエアライフルチーム
  • 銅メダル：日本代表｜10mエアライフル混合チーム
  • 獲得数：金1・銀0・銅2、計3個

ソフトテニス

  • 金メダル：日本代表｜男子チーム
  • 金メダル：日本代表｜女子チーム
  • 銀メダル：上松俊貴／天間麗奈｜混合ダブルス
  • 銅メダル：宮前希帆｜女子シングルス
  • 銅メダル：丸山海斗／前田梨緒｜混合ダブルス
  • 獲得数：金2・銀1・銅2、計5個

水泳

  • 金メダル：大橋信｜男子100m平泳ぎ
  • 金メダル：松下知之｜男子200m個人メドレー
  • 金メダル：小島夢貴｜男子400m個人メドレー
  • 銀メダル：竹原秀一｜男子100m背泳ぎ
  • 銀メダル：田渕海斗｜男子1500m自由形
  • 銀メダル：小島夢貴｜男子200m個人メドレー
  • 銀メダル：松下知之｜男子400m個人メドレー
  • 銀メダル：日本代表｜男子4×100mメドレーリレー
  • 銀メダル：日本代表｜男子4×200m自由形リレー
  • 銀メダル：鈴木聡美｜女子50m平泳ぎ
  • 銅メダル：今福和志｜男子1500m自由形
  • 銅メダル：梶本一花｜女子1500m自由形
  • 銅メダル：白井璃緒｜女子200m背泳ぎ
  • 銅メダル：奥園心咲｜女子200mバタフライ
  • 銅メダル：成田実生｜女子200m個人メドレー
  • 銅メダル：梶本一花｜女子400m自由形
  • 銅メダル：日本代表｜女子4×100m自由形リレー
  • 獲得数：金3・銀7・銅7、計17個

テックボール

  • 銀メダル：坂本唯那／早稲昭範｜混合ダブルス
  • 銅メダル：坂本唯那｜女子シングルス
  • 獲得数：金0・銀1・銅1、計2個

トライアスロン

  • 金メダル：北條巧｜男子個人
  • 銀メダル：日本代表｜混合リレー
  • 銅メダル：林愛望｜女子個人
  • 獲得数：金1・銀1・銅1、計3個

バレーボール

  • 銀メダル：日本代表｜女子決勝
  • 獲得数：金0・銀1・銅0、計1個

武術

  • 銀メダル：貴田菜ノ花｜女子剣術・槍術
  • 銀メダル：齋藤志保｜女子太極拳・太極剣
  • 獲得数：金0・銀2・銅0、計2個
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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