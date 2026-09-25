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asian games 2026 marathon(C)Getty Images
【アジア大会】マラソンはU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アジア大会のマラソンはいつ？何時から？日程・地上波テレビ放送予定

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソンはいつ開催？何時から？日程・地上波TBS中継・U-NEXT配信予定・日本代表選手を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技の日程や出場選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

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アジア大会マラソンはいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、2026年9月26日(土)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場を発着点とするコースで行われる。
男子は7:30、女子は7:50にスタートする予定となっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

種目

陸上競技 マラソン

日程

2026年9月26日(土)

男子

7:30～

女子

7:50～

会場

名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース

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アジア大会マラソンのテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信が予定されている。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

TBS系列

7:00～

生中継予定

TVer

7:00～

ライブ配信予定

U-NEXT（CH1）

7:30～

ライブ配信予定

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アジア大会 マラソンのおすすめ視聴方法は？

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではマラソンを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  4. 登録完了
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会マラソンの日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技には、男子・女子それぞれ2名の日本代表選手が出場する。

男子は吉田祐也、山下一貴、女子は佐藤早也伽、矢田みくにがエントリーしている。4選手はいずれもアジア競技大会初出場となる。

男子

選手名

所属

吉田 祐也

GMOインターネットグループ

山下 一貴

三菱重工

女子

選手名

所属

佐藤 早也伽

積水化学

矢田 みくに

エディオン

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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