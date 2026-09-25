アジア大会のマラソンはいつ？何時から？日程・地上波テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技の日程や出場選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジア大会マラソンはいつ？何時から？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、2026年9月26日(土)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場を発着点とするコースで行われる。
男子は7:30、女子は7:50にスタートする予定となっている。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)
種目
陸上競技 マラソン
日程
2026年9月26日(土)
男子
7:30～
女子
7:50～
会場
名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース
アジア大会マラソンのテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信が予定されている。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
TBS系列
7:00～
生中継予定
TVer
7:00～
ライブ配信予定
U-NEXT（CH1）
7:30～
ライブ配信予定
アジア大会 マラソンのおすすめ視聴方法は？U-NEXT
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アジア大会マラソンの日本代表選手は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技には、男子・女子それぞれ2名の日本代表選手が出場する。
男子は吉田祐也、山下一貴、女子は佐藤早也伽、矢田みくにがエントリーしている。4選手はいずれもアジア競技大会初出場となる。
男子
選手名
所属
吉田 祐也
GMOインターネットグループ
山下 一貴
三菱重工
女子
選手名
所属
佐藤 早也伽
積水化学
矢田 みくに
エディオン
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。