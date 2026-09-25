アジア大会のマラソンはいつ？何時から？日程・地上波テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技の日程や出場選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア大会マラソンはいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、2026年9月26日(土)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場を発着点とするコースで行われる。

男子は7:30、女子は7:50にスタートする予定となっている。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) 種目 陸上競技 マラソン 日程 2026年9月26日(土) 男子 7:30～ 女子 7:50～ 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場・都心コース

アジア大会マラソンのテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『U-NEXT』と『TVer』でライブ配信が予定されている。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 TBS系列 7:00～ 生中継予定 TVer 7:00～ ライブ配信予定 U-NEXT（CH1） 7:30～ ライブ配信予定

アジア大会 マラソンのおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではマラソンを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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アジア大会マラソンの日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のマラソン競技には、男子・女子それぞれ2名の日本代表選手が出場する。

男子は吉田祐也、山下一貴、女子は佐藤早也伽、矢田みくにがエントリーしている。4選手はいずれもアジア競技大会初出場となる。

男子

選手名 所属 吉田 祐也 GMOインターネットグループ 山下 一貴 三菱重工

女子

選手名 所属 佐藤 早也伽 積水化学 矢田 みくに エディオン

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。