サッカー男子決勝 日本vs韓国のU-NEXTライブ予定・配信開始時間は？アジア大会2026

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝で、金メダルを懸けた日韓戦が行われる。

本記事では、アジア大会2026男子サッカー決勝・日本vs韓国のU-NEXTのライブ配信予定について紹介する。

サッカー男子決勝 日本vs韓国の日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝では、U-21日本代表とU-23韓国代表が対戦する。

試合は2026年10月3日(土)19:30にキックオフ予定。会場は愛知県の豊田スタジアムとなっている。

項目 内容 対戦カード U-21日本代表 vs U-23韓国代表 ラウンド 男子サッカー 決勝 日程 2026年10月3日(土) キックオフ 19:30 会場 豊田スタジアム(愛知県)

サッカー男子決勝 日本vs韓国のU-NEXTライブ予定・配信開始時間は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝、日本vs韓国は『U-NEXT』でライブ配信される。

配信は2026年10月3日(土)19:10から開始予定。試合は19:30キックオフとなっており、試合開始前から配信を視聴できる。

また、ライブ配信に加えて見逃し(アーカイブ)配信にも対応する予定となっている。

項目 内容 配信サービス U-NEXT 配信開始 2026年10月3日(土)19:10～ キックオフ 19:30 配信内容 ライブ配信・見逃し配信 視聴条件 U-NEXT月額プラン対象

U-NEXTでは、初回登録時に31日間無料トライアルを利用できる。無料トライアル期間中であれば、追加料金なしで日本vs韓国のライブ配信を視聴可能だ。

サッカー男子決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子サッカー決勝、日本vs韓国は『TBS系列』で全国生中継される。

放送は2026年10月3日(土)19:00から開始予定。試合は19:30キックオフとなっている。

項目 内容 対戦カード 日本 vs 韓国 放送局 TBS系列 放送形態 地上波全国ネット・生中継 放送開始 2026年10月3日(土)19:00～ キックオフ 19:30予定

TVerで日本vs韓国を無料視聴できる？

『TVer』では、TBS系列の地上波生中継に合わせて無料の同時ライブ配信が実施される。

テレビで視聴できない場合でも、TVerを利用して日本vs韓国の決勝をリアルタイムで無料視聴できる。

配信サービス 配信予定 TVer TBS系列の地上波生中継に合わせて無料同時ライブ配信

サッカー男子日本代表 アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、アジア大会のU-21日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。決勝の韓国戦もライブ配信予定だ。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。