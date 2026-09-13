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GOAL

サッカーなでしこジャパン 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本

サッカー女子日本代表 前回のアジア競技大会2023メンバーを紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。

今大会の開幕を前に日本女子代表の前回メンバーや成績を振り返る。

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なでしこジャパン｜前回のアジア競技大会のメンバー

前回大会は狩野倫久監督が指揮。21人のメンバーを選出している。

ポジション

背番号

名前

所属クラブ

GK

1

浅野　菜摘

チフレASエルフィン埼玉

GK

18(追加招集)

松本　真未子

マイナビ仙台レディース

GK

-(離脱)

福田　史織

三菱重工浦和レッズレディース

GK

12

大場　朱羽

ミシシッピ州立大

DF

4

後藤　若葉

早稲田大

DF

3

田畑　晴菜

マイナビ仙台レディース

DF

6

佐々木　里緒

マイナビ仙台レディース

DF

2

小山　史乃観

セレッソ大阪ヤンマーレディース

DF

17

古賀　塔子

JFAアカデミー福島

MF

10

塩越　柚歩

三菱重工浦和レッズレディース

MF

5

脇阪　麗奈

セレッソ大阪ヤンマーレディース

MF

11

中嶋　淑乃

サンフレッチェ広島レジーナ

MF

8

石田　千尋

アルビレックス新潟レディース

MF

16

天野　紗

INAC神戸レオネッサ

MF

21

榊原　琴乃

ノジマステラ神奈川相模原

MF

14

谷川　萌々子

JFAアカデミー福島

FW

9

上野　真実

サンフレッチェ広島レジーナ

FW

15

千葉　玲海菜

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

FW

20

大澤　春花

ジェフユナイテッド市原・千葉レディース

FW

13

島田　芽依

三菱重工浦和レッズレディース

FW

7

山本　柚月

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

FW

19

土方　麻椰

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

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※所属クラブは当時

前回大会の成績

2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。

日時

試合No.

対戦カード

9/22

GS1

日本 8-0 バングラデシュ

9/25

GS2

ネパール 0-8 日本

9/28

GS3

日本 7-0 ベトナム

9/30

準々決勝

日本 8-1 フィリピン

10/3

準決勝

中国 3-4 日本

10/6

決勝

日本 4-1 朝鮮民主主義人民共和国

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アジア競技大会女子サッカーはどこで見られる？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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