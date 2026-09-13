サッカーなでしこジャパン 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。

今大会の開幕を前に日本女子代表の前回メンバーや成績を振り返る。

なでしこジャパン｜前回のアジア競技大会のメンバー

前回大会は狩野倫久監督が指揮。21人のメンバーを選出している。

ポジション 背番号 名前 所属クラブ GK 1 浅野 菜摘 チフレASエルフィン埼玉 GK 18(追加招集) 松本 真未子 マイナビ仙台レディース GK -(離脱) 福田 史織 三菱重工浦和レッズレディース GK 12 大場 朱羽 ミシシッピ州立大 DF 4 後藤 若葉 早稲田大 DF 3 田畑 晴菜 マイナビ仙台レディース DF 6 佐々木 里緒 マイナビ仙台レディース DF 2 小山 史乃観 セレッソ大阪ヤンマーレディース DF 17 古賀 塔子 JFAアカデミー福島 MF 10 塩越 柚歩 三菱重工浦和レッズレディース MF 5 脇阪 麗奈 セレッソ大阪ヤンマーレディース MF 11 中嶋 淑乃 サンフレッチェ広島レジーナ MF 8 石田 千尋 アルビレックス新潟レディース MF 16 天野 紗 INAC神戸レオネッサ MF 21 榊原 琴乃 ノジマステラ神奈川相模原 MF 14 谷川 萌々子 JFAアカデミー福島 FW 9 上野 真実 サンフレッチェ広島レジーナ FW 15 千葉 玲海菜 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース FW 20 大澤 春花 ジェフユナイテッド市原・千葉レディース FW 13 島田 芽依 三菱重工浦和レッズレディース FW 7 山本 柚月 日テレ・東京ヴェルディベレーザ FW 19 土方 麻椰 日テレ・東京ヴェルディベレーザ

※所属クラブは当時

前回大会の成績

2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。

日時 試合No. 対戦カード 9/22 GS1 日本 8-0 バングラデシュ 9/25 GS2 ネパール 0-8 日本 9/28 GS3 日本 7-0 ベトナム 9/30 準々決勝 日本 8-1 フィリピン 10/3 準決勝 中国 3-4 日本 10/6 決勝 日本 4-1 朝鮮民主主義人民共和国

アジア競技大会女子サッカーはどこで見られる？

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。