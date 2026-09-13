サッカーなでしこジャパン 前回のアジア競技大会2023メンバーは？

日本で開幕するアジア競技大会。前回大会は2023年となっている。
今大会の開幕を前に日本女子代表の前回メンバーや成績を振り返る。
なでしこジャパン｜前回のアジア競技大会のメンバー
前回大会は狩野倫久監督が指揮。21人のメンバーを選出している。
ポジション
背番号
名前
所属クラブ
GK
1
浅野 菜摘
チフレASエルフィン埼玉
GK
18(追加招集)
松本 真未子
マイナビ仙台レディース
GK
-(離脱)
福田 史織
三菱重工浦和レッズレディース
GK
12
大場 朱羽
ミシシッピ州立大
DF
4
後藤 若葉
早稲田大
DF
3
田畑 晴菜
マイナビ仙台レディース
DF
6
佐々木 里緒
マイナビ仙台レディース
DF
2
小山 史乃観
セレッソ大阪ヤンマーレディース
DF
17
古賀 塔子
JFAアカデミー福島
MF
10
塩越 柚歩
三菱重工浦和レッズレディース
MF
5
脇阪 麗奈
セレッソ大阪ヤンマーレディース
MF
11
中嶋 淑乃
サンフレッチェ広島レジーナ
MF
8
石田 千尋
アルビレックス新潟レディース
MF
16
天野 紗
INAC神戸レオネッサ
MF
21
榊原 琴乃
ノジマステラ神奈川相模原
MF
14
谷川 萌々子
JFAアカデミー福島
FW
9
上野 真実
サンフレッチェ広島レジーナ
FW
15
千葉 玲海菜
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
FW
20
大澤 春花
ジェフユナイテッド市原・千葉レディース
FW
13
島田 芽依
三菱重工浦和レッズレディース
FW
7
山本 柚月
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
FW
19
土方 麻椰
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
※所属クラブは当時
前回大会の成績
2023年のアジア競技大会で日本女子代表は見事に優勝。前回大会の成績は以下の通りだ。
日時
試合No.
対戦カード
9/22
GS1
日本 8-0 バングラデシュ
9/25
GS2
ネパール 0-8 日本
9/28
GS3
日本 7-0 ベトナム
9/30
準々決勝
日本 8-1 フィリピン
10/3
準決勝
中国 3-4 日本
10/6
決勝
日本 4-1 朝鮮民主主義人民共和国
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