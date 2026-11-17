アジア初のウインターリーグとして創設された「アジアウインターベースボールリーグ」。2023年に以来、3年ぶりの開催となる2026年大会には、日本プロ野球（NBP）選抜や社会人野球（JABA）選抜など、3カ国6チームが出場する。

本記事では、アジアウインターベースボールリーグの概要、出場チーム、試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジアウインターベースボールリーグ｜概要

アジアウインターベースボールリーグは、台湾で開催される野球の国際ウインターリーグ。台湾プロ野球の中華職業棒球大聯盟（CPBL）が主催し、日本や台湾などのプロ・アマチュア選手が参加する。

温暖な台湾の気候を生かし、各国の若手選手に実戦経験を積ませることを主な目的としている。日本からはNPBの若手選手を中心とする選抜チームや、社会人野球の選手で構成されるJABA選抜などがこれまでに参戦してきた。2012年に第1回大会が開催され、これまでに8度開催。NBP選抜が5度優勝し、JABA選抜も1度優勝を成し遂げた。

新型コロナウイルスの影響で4戦ぶりに開催された2023年大会以来となる今回が3年ぶり9回目の開催となる。

■2026年大会｜大会概要

2026年のアジアウインターベースボールリーグは、6チームが出場。前50試合のレギュラーシーズンを実施し、勝率によってレギュラーシーズンの順位が決定する。KBO選抜を除く上位4チームがプレーオフに進出し、準決勝ではレギュラーシーズン1位と同4位、同2位と同3位が対戦し、勝者が翌6日の決勝、敗者が3位決定戦に回る。大会全体では計54試合が予定されている。

項目 内容 参加チーム 6チーム 大会期間 2026年11月14日(土)～12月6日(日) レギュラーシーズン 11月14日(土)～12月4日(金) プレーオフ（準決勝） 12月5日(土) 3位決定戦・決勝 12月6日(日) 総試合数 54試合（レギュラーシーズン50試合、順位決定戦4試合）

アジアウインターベースボールリーグ｜出場チーム

アジアウインターベースボールリーグの2026年大会は、NBP選抜、JABA選抜の日本から参戦する2チームに加え、地元台湾の中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球：CPBL）選抜が2チーム、中華民国大学スポーツ総会（台湾大学選抜：CTUSF）、そして韓国プロ野球（KBO）選抜の6チームが出場する。

■出場チーム

国・地域 チーム 日本 NPB選抜 日本 JABA選抜 台湾 CPBL選抜（山） 台湾 CPBL選抜（海） 台湾 台湾大学選抜（CTUSF） 韓国 KBO選抜

アジアウインターベースボールリーグ｜試合日程

■レギュラーシーズン

試合日時 対戦カード 2026/11/14(土)

13:05 JABA選抜 - CPBL選抜(海) 2026/11/14(土)

14:05 KBO選抜 - CTUSF 2026/11/14(土)

19:05 NPB選抜 - CPBL選抜(山) 2026/11/15(日)

13:05 KBO選抜 - CPBL選抜(海) 2026/11/15(日)

14:05 NPB選抜 - JABA選抜 2026/11/15(日)

19:05 CTUSF - CPBL選抜(山) 2026/11/16(月)

13:05 KBO選抜 - JABA選抜 2026/11/16(月)

19:05 NPB選抜 - CPBL選抜(海) 2026/11/17(火)

13:05 CPBL選抜(山) - KBO選抜 2026/11/17(火)

19:05 CPBL選抜(海) - CTUSF 2026/11/18(水)

13:05 JABA選抜 - CPBL選抜(山) 2026/11/18(水)

19:05 CTUSF - NPB選抜 2026/11/19(木)

13:05 NPB選抜 - KBO選抜 2026/11/19(木)

14:05 CPBL選抜(海) - CPBL選抜(山) 2026/11/19(木)

19:05 JABA選抜 - CTUSF 2026/11/20(金)

13:05 JABA選抜 - NPB選抜 2026/11/20(金)

14:05 CTUSF - CPBL選抜(山) 2026/11/20(金)

19:05 CPBL選抜(海) - KBO選抜 2026/11/21(土)

13:05 CPBL選抜(海) - CPBL選抜(山) 2026/11/21(土)

14:05 CTUSF - JABA選抜 2026/11/21(土)

19:05 KBO選抜 - NPB選抜 2026/11/22(日)

13:05 CPBL選抜(海) - NPB選抜 2026/11/22(日)

14:05 KBO選抜 - CTUSF 2026/11/22(日)

19:05 CPBL選抜(山) - JABA選抜 2026/11/23(月)

13:05 JABA選抜 - CPBL選抜(海) 2026/11/23(月)

19:05 NPB選抜 - KBO選抜 2026/11/24(火)

13:05 CTUSF - CPBL選抜(山) 2026/11/24(火)

19:05 CPBL選抜(海) - KBO選抜 2026/11/25(水)

13:05 JABA選抜 - CTUSF 2026/11/25(水)

19:05 CPBL選抜(山) - NPB選抜 2026/11/26(木)

13:05 CPBL選抜(山) - CPBL選抜(海) 2026/11/26(木)

14:05 JABA選抜 - KBO選抜 2026/11/26(木)

19:05 NPB選抜 - CTUSF 2026/11/27(金)

13:05 KBO選抜 - CPBL選抜(山) 2026/11/27(金)

14:05 NPB選抜 - CPBL選抜(海) 2026/11/27(金)

19:05 CTUSF - JABA選抜 2026/11/28(土)

13:05 KBO選抜 - NPB選抜 2026/11/28(土)

14:05 JABA選抜 - CPBL選抜(山) 2026/11/28(土)

19:05 CTUSF - CPBL選抜(海) 2026/11/29(日)

13:05 CPBL選抜(海) - JABA選抜 2026/11/29(日)

14:05 CTUSF - KBO選抜 2026/11/29(日)

19:05 CPBL選抜(山) - NPB選抜 2026/12/1(火)

13:05 NPB選抜 - CPBL選抜(海) 2026/12/1(火)

19:05 JABA選抜 - CTUSF 2026/12/2(水)

13:05 CTUSF - NPB選抜 2026/12/2(水)

19:05 CPBL選抜(山) - JABA選抜 2026/12/3(木)

13:05 CPBL選抜(海) - CTUSF 2026/12/3(木)

19:05 CPBL選抜(山) - NPB選抜 2026/12/4(金)

13:05 CPBL選抜(山) - CTUSF 2026/12/4(金)

19:05 CPBL選抜(海) - JABA選抜

■準決勝

試合日時 対戦カード 2026/12/5(土)

13:05 3位 - 2位 2026/12/5(土)

19:05 4位 - 1位

■3位決定戦

試合日時 対戦カード 2026/12/6(日)

13:05 準決勝敗者 - 準決勝敗者

■決勝

試合日時 対戦カード 2026/12/6(日)

19:05 準決勝勝者 - 準決勝勝者

※日本時間表記

※試合日程は変更の可能性あり

アジアウインターベースボールリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定

アジアウインターベースボールリーグは、CS『GAORA』でテレビ放送、ネット『DAZN』でネット配信の予定。『GAORA』では、NBP選抜、JABA選抜の試合、準決勝2試合、決勝の7試合を生中継を中心に放送する予定だ。『DAZN』では、NBP選抜の17試合とプレーオフの4試合を現地英語実況で配信する。

放送局 媒体 配信試合 DAZN ネット NPB選抜の17試合＋プレーオフ4試合 GAORA CS NBP選抜、JABA選抜を中心に7試合

アジアウインターベースボールリーグ｜視聴方法

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