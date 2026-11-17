アジア初のウインターリーグとして創設された「アジアウインターベースボールリーグ」。2023年に以来、3年ぶりの開催となる2026年大会には、日本プロ野球（NBP）選抜や社会人野球（JABA）選抜など、3カ国6チームが出場する。
本記事では、アジアウインターベースボールリーグの概要、出場チーム、試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
アジアウインターベースボールリーグ｜概要
アジアウインターベースボールリーグは、台湾で開催される野球の国際ウインターリーグ。台湾プロ野球の中華職業棒球大聯盟（CPBL）が主催し、日本や台湾などのプロ・アマチュア選手が参加する。
温暖な台湾の気候を生かし、各国の若手選手に実戦経験を積ませることを主な目的としている。日本からはNPBの若手選手を中心とする選抜チームや、社会人野球の選手で構成されるJABA選抜などがこれまでに参戦してきた。2012年に第1回大会が開催され、これまでに8度開催。NBP選抜が5度優勝し、JABA選抜も1度優勝を成し遂げた。
新型コロナウイルスの影響で4戦ぶりに開催された2023年大会以来となる今回が3年ぶり9回目の開催となる。
■2026年大会｜大会概要
2026年のアジアウインターベースボールリーグは、6チームが出場。前50試合のレギュラーシーズンを実施し、勝率によってレギュラーシーズンの順位が決定する。KBO選抜を除く上位4チームがプレーオフに進出し、準決勝ではレギュラーシーズン1位と同4位、同2位と同3位が対戦し、勝者が翌6日の決勝、敗者が3位決定戦に回る。大会全体では計54試合が予定されている。
項目
内容
参加チーム
6チーム
大会期間
2026年11月14日(土)～12月6日(日)
レギュラーシーズン
11月14日(土)～12月4日(金)
プレーオフ（準決勝）
12月5日(土)
3位決定戦・決勝
12月6日(日)
総試合数
54試合（レギュラーシーズン50試合、順位決定戦4試合）
アジアウインターベースボールリーグ｜出場チーム
アジアウインターベースボールリーグの2026年大会は、NBP選抜、JABA選抜の日本から参戦する2チームに加え、地元台湾の中華職業棒球大聯盟（台湾プロ野球：CPBL）選抜が2チーム、中華民国大学スポーツ総会（台湾大学選抜：CTUSF）、そして韓国プロ野球（KBO）選抜の6チームが出場する。
■出場チーム
国・地域
チーム
日本
NPB選抜
日本
JABA選抜
台湾
CPBL選抜（山）
台湾
CPBL選抜（海）
台湾
台湾大学選抜（CTUSF）
韓国
KBO選抜
アジアウインターベースボールリーグ｜試合日程
■レギュラーシーズン
試合日時
対戦カード
2026/11/14(土)
JABA選抜 - CPBL選抜(海)
2026/11/14(土)
KBO選抜 - CTUSF
2026/11/14(土)
NPB選抜 - CPBL選抜(山)
2026/11/15(日)
KBO選抜 - CPBL選抜(海)
2026/11/15(日)
NPB選抜 - JABA選抜
2026/11/15(日)
CTUSF - CPBL選抜(山)
2026/11/16(月)
KBO選抜 - JABA選抜
2026/11/16(月)
NPB選抜 - CPBL選抜(海)
2026/11/17(火)
CPBL選抜(山) - KBO選抜
2026/11/17(火)
CPBL選抜(海) - CTUSF
2026/11/18(水)
JABA選抜 - CPBL選抜(山)
2026/11/18(水)
CTUSF - NPB選抜
2026/11/19(木)
NPB選抜 - KBO選抜
2026/11/19(木)
CPBL選抜(海) - CPBL選抜(山)
2026/11/19(木)
JABA選抜 - CTUSF
2026/11/20(金)
JABA選抜 - NPB選抜
2026/11/20(金)
CTUSF - CPBL選抜(山)
2026/11/20(金)
CPBL選抜(海) - KBO選抜
2026/11/21(土)
CPBL選抜(海) - CPBL選抜(山)
2026/11/21(土)
CTUSF - JABA選抜
2026/11/21(土)
KBO選抜 - NPB選抜
2026/11/22(日)
CPBL選抜(海) - NPB選抜
2026/11/22(日)
KBO選抜 - CTUSF
2026/11/22(日)
CPBL選抜(山) - JABA選抜
2026/11/23(月)
JABA選抜 - CPBL選抜(海)
2026/11/23(月)
NPB選抜 - KBO選抜
2026/11/24(火)
CTUSF - CPBL選抜(山)
2026/11/24(火)
CPBL選抜(海) - KBO選抜
2026/11/25(水)
JABA選抜 - CTUSF
2026/11/25(水)
CPBL選抜(山) - NPB選抜
2026/11/26(木)
CPBL選抜(山) - CPBL選抜(海)
2026/11/26(木)
JABA選抜 - KBO選抜
2026/11/26(木)
NPB選抜 - CTUSF
2026/11/27(金)
KBO選抜 - CPBL選抜(山)
2026/11/27(金)
NPB選抜 - CPBL選抜(海)
2026/11/27(金)
CTUSF - JABA選抜
2026/11/28(土)
KBO選抜 - NPB選抜
2026/11/28(土)
JABA選抜 - CPBL選抜(山)
2026/11/28(土)
CTUSF - CPBL選抜(海)
2026/11/29(日)
CPBL選抜(海) - JABA選抜
2026/11/29(日)
CTUSF - KBO選抜
2026/11/29(日)
CPBL選抜(山) - NPB選抜
2026/12/1(火)
NPB選抜 - CPBL選抜(海)
2026/12/1(火)
JABA選抜 - CTUSF
2026/12/2(水)
CTUSF - NPB選抜
2026/12/2(水)
CPBL選抜(山) - JABA選抜
2026/12/3(木)
CPBL選抜(海) - CTUSF
2026/12/3(木)
CPBL選抜(山) - NPB選抜
2026/12/4(金)
CPBL選抜(山) - CTUSF
2026/12/4(金)
CPBL選抜(海) - JABA選抜
■準決勝
試合日時
対戦カード
2026/12/5(土)
3位 - 2位
2026/12/5(土)
4位 - 1位
■3位決定戦
試合日時
対戦カード
2026/12/6(日)
準決勝敗者 - 準決勝敗者
■決勝
試合日時
対戦カード
2026/12/6(日)
準決勝勝者 - 準決勝勝者
※日本時間表記
※試合日程は変更の可能性あり
アジアウインターベースボールリーグ｜テレビ放送・ネット配信予定
アジアウインターベースボールリーグは、CS『GAORA』でテレビ放送、ネット『DAZN』でネット配信の予定。『GAORA』では、NBP選抜、JABA選抜の試合、準決勝2試合、決勝の7試合を生中継を中心に放送する予定だ。『DAZN』では、NBP選抜の17試合とプレーオフの4試合を現地英語実況で配信する。
アジアウインターベースボールリーグ｜視聴方法
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