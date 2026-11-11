侍ジャパン アジアプロ野球チャンピオンシップの招集選手一覧

3回目の開催となるラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップの2026年大会が東京ドームで開催される。24歳以下の選手を主体する同大会には、野球日本代表（侍ジャパン）をはじめ、韓国代表、チャイニーズ・タイペイ代表、オーストラリア代表が出場する。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026に出場する侍ジャパンのメンバーを紹介する。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026｜侍ジャパンメンバー一覧

井口資仁監督の初陣となるアジアプロ野球チャンピオンシップに向けた侍ジャパンのメンバーが10月7日に発表。24歳以下、または入団3年目以内の選手に最大3名までのオーバーエイジ（29歳以下）の28選手で構成されるチームには、2026年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場した髙橋宏斗などが選出されている。

■侍ジャパンのメンバー一覧

背番号 ポジション 選手名 所属 11 投手 吉田 聖弥 中日ドラゴンズ 12 投手 竹丸 和幸 読売ジャイアンツ 14 投手 石田 裕太郎 横浜DeNAベイスターズ 16 投手 武内 夏暉 埼玉西武ライオンズ 19 投手 髙橋 宏斗 中日ドラゴンズ 21 投手 金丸 夢斗 中日ドラゴンズ 22 投手 髙 太一 広島東洋カープ 26 投手 鈴木 豪太 福岡ソフトバンクホークス 28 投手 松本 健吾 東京ヤクルトスワローズ 45 投手 九谷 瑠 東北楽天ゴールデンイーグルス 47 投手 森田 駿哉 読売ジャイアンツ 52 投手 篠原 響 埼玉西武ライオンズ 56 投手 中森 俊介 千葉ロッテマリーンズ 5 捕手 松尾 汐恩 横浜DeNAベイスターズ 7 捕手 小島 大河 埼玉西武ライオンズ 33 捕手 進藤 勇也 北海道日本ハムファイターズ 1 内野手 宗山 塁 東北楽天ゴールデンイーグルス 8 内野手 渡部 聖弥 埼玉西武ライオンズ 10 内野手 佐々木 泰 広島東洋カープ 25 内野手 庄子 雄大 福岡ソフトバンクホークス 31 内野手 正木 智也 * 福岡ソフトバンクホークス 51 内野手 山口 航輝 * 千葉ロッテマリーンズ 54 内野手 山縣 秀 北海道日本ハムファイターズ 4 外野手 度会 隆輝 横浜DeNAベイスターズ 6 外野手 西川 史礁 千葉ロッテマリーンズ 44 外野手 佐々木 俊輔 読売ジャイアンツ 63 外野手 長谷川 信哉 埼玉西武ライオンズ 69 外野手 辰見 鴻之介 * 広島東洋カープ

*：オーバーエイジ枠

※所属は2026年10月8日時点

アジアプロ野球チャンピオンシップ｜テレビ放送・ネット配信予定一覧

ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の侍ジャパンの一戦は、地上波『テレビ朝日系列』と『TBS系列』で生中継、ネット『Amazon Prime』でライブ配信の予定だ。

※3位決定戦・決勝のテレビ放送は日本代表出場時のみ。Prime Videoでは日本代表が出場しない場合も配信予定。

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