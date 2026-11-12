アジアプロ野球チャンピオンシップで優勝すると？賞金や出場権の獲得は？

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」が、2026年11月12日(木)から15日(日)にかけて東京ドームで開催される。

本記事では、アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の優勝賞金や優勝特典について紹介する。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026の日程・対戦カード一覧

「ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026」は、2026年11月12日(木)から15日(日)まで東京ドームで開催される。

侍ジャパンは予選リーグでチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリアと対戦。11月15日(日)には予選リーグの成績に応じて、決勝戦または3位決定戦に出場する。

主な試合日程は以下の通り。

日程 開始時間 対戦カード 11月12日(木) 19:00 チャイニーズ・タイペイ vs 日本 11月13日(金) 19:00 日本 vs 韓国 11月14日(土) 12:00 オーストラリア vs 日本 11月15日(日) 11:00 3位決定戦 11月15日(日) 19:00 決勝戦

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のテレビ放送・ネット配信予定

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026は、Amazonプライムビデオでライブ配信されるほか、侍ジャパンの一部試合が地上波テレビでも生中継される。

11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦はAmazonプライムビデオで独占配信。13日(金)の韓国戦と14日(土)のオーストラリア戦はテレビ朝日系列でも放送される。

日程・対戦カード テレビ放送 ネット配信 11月12日(木) チャイニーズ・タイペイ戦 なし Amazonプライムビデオ(18:30～) 11月13日(金) 韓国戦 テレビ朝日系列(18:50～21:54) Amazonプライムビデオ(18:30～) 11月14日(土) オーストラリア戦 テレビ朝日系列(12:00～15:00)、BS朝日(15:30～) Amazonプライムビデオ(11:30～) 11月15日(日) 3位決定戦 TBS系列(11:00～、日本進出時のみ) Amazonプライムビデオ(10:30～) 11月15日(日) 決勝戦 TBS系列(19:00～、日本進出時のみ) Amazonプライムビデオ(18:30～)

Amazonプライムビデオは、プライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。初回30日間の無料体験対象者も、無料期間中に試合を楽しめる。

なお、11月15日(日)の順位決定戦は、日本代表の進出状況によって地上波の放送予定が異なる。

アジアプロ野球チャンピオンシップで優勝すると？賞金・出場権は？

アジアプロ野球チャンピオンシップの優勝チームには、賞金2,000万円が授与される。準優勝チームの賞金は500万円だ。

ただし、優勝してもWBCやプレミア12など、ほかの国際大会への出場権が与えられるわけではない。

項目 内容 優勝賞金 2,000万円 準優勝賞金 500万円 WBC出場権 なし プレミア12出場権 なし WBSC世界ランキングポイント 付与対象外 大会の目的 若手選手の育成・国際経験の提供

本大会は、若手選手が国際試合を経験し、実力を高める場としての役割も担っている。

WBSC(世界野球ソフトボール連盟)の公認大会だが、世界ランキングのポイント付与対象には含まれていない。

優勝タイトルや賞金の獲得に加え、若手選手が国際舞台で活躍し、将来の侍ジャパントップチーム入りにつなげる重要な大会となっている。

アジアプロ野球チャンピオンシップ2026のおすすめ視聴方法

『Amazonプライムビデオ』では、侍ジャパンの予選全3試合に加え、決勝と3位決定戦をライブ配信する。11月12日(木)のチャイニーズ・タイペイ戦は独占配信となる。

プライム会員は追加料金なしで視聴でき、初めて登録する場合は30日間無料体験の利用が可能だ。

Amazonプライムビデオの登録手順

Amazonプライムビデオのスポーツページへアクセス 視聴したい試合を選択 「ライブを観る 30日間の無料体験を始める」をタップ 支払い方法を入力 登録完了後、視聴を開始する

※無料体験終了後は月額600円(税込)で自動更新。

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