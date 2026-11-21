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左サイドのアタッカーを探すASローマが、ノッティンガム・フォレストのカラム・ハドソン＝オドイを1月の獲得候補に挙げた。移籍金は1000万ポンドとみられる。セリエAのクラブは、シティ・グラウンドで出場機会が減った26歳を、チェルシーのジェイミー・ギッテンスに代わる候補とみている。

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イタリアの強豪が冬の獲得を画策

『TEAMtalk』によると、ローマはジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督が攻撃陣の選択肢を増やそうとする中、ハドソン＝オドイを冬の獲得候補に加えた。両クラブ間で正式な接触はまだないものの、関係筋は1000万ポンドの移籍金ならフォレストにとって魅力的な可能性があるとみている。この額なら、プレミアリーグのクラブは 2023年9月にチェルシーに支払った500万ポンド未満の移籍金 の2倍を超える額を得られる。

出場機会の減少で移籍への関心高まる

ハドソン＝オドイはチェルシーのトップチームで156試合に出場した後、トレント川沿いのフォレストに加入。過去のシーズンには十分な数のゴールとアシストを記録し、当初はクラブにとって賢明な補強となった。安定した活躍が評価され、2025年8月には新たな長期契約を結び、2028年夏までイースト・ミッドランズのクラブに所属することになった。

しかし今季、オリヴァー・グラスナー監督の下でチーム内での立場は大きく変わった。イングランド人ウイングの出場は全公式戦で途中出場の5試合に限られ、プレミアリーグでの出場時間はわずか45分にすぎない。出場機会の減少を受け、冬の移籍市場を前にイングランドや欧州大陸の複数クラブが関心を寄せている。

マレン獲得の成功例を補強戦略の手本に

ローマの補強担当者は、2026年1月にアストン・ヴィラから期限付きで加入し、好調なプレーを経て完全移籍を果たしたドニエル・マレンの獲得成功を再現したい考えだ。報道によると、左サイドの補強ではチェルシーのギッテンスが引き続きローマの第一候補だが、ハドソン＝オドイもガスペリーニ監督の戦術に適した現実的な第2候補とみられている。

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同メディアの関係筋は、夏の買い取りオプションが付いたシーズン途中の期限付き移籍なら、関係するすべての当事者にとって実現可能とみている。交渉上手として広く知られるフォレストは、1月の完全移籍を認めるよりも、将来的な評価額を高く保てる一時的な放出を好む可能性もある。

交渉で優位に立つプレミアリーグのクラブ

現時点でハドソン＝オドイはシティ・グラウンドでグラスナー監督のチームの選手層を支えており、契約をまだ2年半残すフォレストは交渉で有利な立場にある。ローマが関心を正式なオファーに発展させるかどうかは、フォレストの交渉に応じる意思と、選手本人がシーズン途中のイタリア移籍を望むかにかかっている。イングランド国内や欧州大陸のライバルクラブからの関心も、1月の交渉に影響する可能性がある。