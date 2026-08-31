マルテン・デ・ローンが日曜日、ASローマで正式にお披露目された。35歳のMFはクラブ公式チャンネルでの最初のインタビューで、過去のいくつかのSNS投稿についてさっそく質問され、深く反省の意を示した。

デ・ローンはアタランタから加入し、スタディオ・オリンピコで1シーズンの契約を結んだ。 Il Tempo によれば、ローマは移籍金なしで獲得するが、ボーナス次第では、スクデット獲得の可能性を含めてその額は60万ユーロまで膨らむ可能性がある。

デ・ローンはアタランタで445試合に出場し、セリエAでローマと19回対戦した。ズウェインドレヒト出身の彼は、新たなチームメートとなるブライアン・クリスタンテやロレンツォ・ペッレグリーニらとも激しい戦いを繰り広げ、アタランタで挙げた23ゴールのうち3点をローマ相手に決めている。

その一例が2019年9月25日の対戦だ。デ・ローンは試合終了間際に0-2とするゴールを決め、この一戦に決着をつけた。試合後、彼は自身のゴール後の姿の「gif」を投稿し、「ASローマの管理者が勝利ミームを投稿するのを阻止したとき」との文言を添えた。

2023年4月24日、アタランタは再びローマと対戦した。当時のローマはその数日前、フェイエノールトを下してヨーロッパリーグ準決勝進出を決めていた。ロッテルダムのクラブは2022年にもローマに敗れており、そのときはカンファレンスリーグ決勝で1-0だった。

ヨーロッパリーグ準々決勝後の記者会見では、当時のローマ監督ジョゼ・モウリーニョがNOSの記者ヨープ・シュロイダーにカンファレンスリーグのキーホルダーを手渡した。ポルトガル人指揮官は「いいだろう？」と、からかうような一撃を見舞っていた。

アタランタはその週末、フェイエノールト戦後のローマを3-1で下し、その後デ・ローンは、鋭い表情で中指を立てた自身の写真を投稿した。その中指には、モウリーニョのキーホルダーを加工したバージョンが掛けられていた。

「ロッテルダムにルーツがあって、ASローマを倒したとき」とデ・ローンはその写真に書き添えた。そのため、彼のローマ加入はすべてのサポーターに歓迎されているわけではないが、本人は今、その支持を勝ち取りたいと考えている。

「まあ、とても明白なことだ」と、SNS上での過去について問われた際に彼は答えた。「僕はいつもSNSをやっている人間だ。いつも少し限界を探っている。この件では、その一線を少し越えてしまったと思う」

「でも、説明もある。僕はいつも2人の友人と一緒にSNSへ投稿していて、あの1回だけは……。これは嘘のように聞こえるだろうけど、あれは僕が承認していない唯一の投稿だった」

「それは、試合後にみんながインタビュー対応をしていたからだ。でも、この件については後悔している。行き過ぎてしまった」とデ・ローンは語った。なお、彼は月曜夜のレッチェとのアウェー戦（18:30）に向けて、かなり高い確率でさっそくメンバー入りするとみられている。

土曜夜には、よりによってアタランタが乗り込んでくる。この一戦はデ・ローンだけでなく、ジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督にとっても特別な再会となる。ガスペリーニは2025年半ばにローマへ移るまで、ベルガモで9年間にわたって成功裏に指揮を執っていた。







