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ドニエル・マレンは、ネーションズリーグでの圧倒的な戦いを経て、代表での復活にシャビ・エルナンデスが果たした重要な役割を語った。アムステルダムで、決定力を発揮したオランダ代表が苦戦するギリシャ代表を圧倒。FWマレンはオランダ代表で長く待ち望んだゴールをついに決めた。

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アムステルダムでの大勝で得点難に終止符

マレンはついに代表でのゴールを挙げた。2026年に入って初めての得点は、金曜夜にヨハン・クライフ・アレナで行われたギリシャを7-0で圧倒した試合で生まれた。代表で再び得点するまで長い時間を要したものの、ASローマのFWは、ネーションズリーグでチーム全体のパフォーマンスに集中しており、無得点が続いていたことは気にしていなかったと強調した。

一方的な試合で7点目を決め、ゴールラッシュを締めくくったのはマレンだった。「あのゴールを狙っていたかって？ もちろん。大量得点していれば、ストライカーとして自分も点を取りたくなる」と、オランダ代表FWは『NOS』に語った。「サッカーをしたい気分だった。素晴らしい夜だったし、チーム全体が良いプレーをした」

シャビとの戦術面の取り組みが実を結ぶ

マレンは、調子が上向いているのはシャビとの集中的な戦術面の取り組みによるものだと明かした。ローマでは得点を量産しているが、その決定力を代表でも発揮するために、名MFとして知られたシャビと特別な取り組みを続けてきた。シャビは27歳のアタッカーとともに映像を見返すことに多くの時間を費やしている。

今年の代表初ゴールだったことについて、マレンは「それはあまり気にしていなかった。今、そう言われて気づいたくらいだ」と説明した。現在の自信を支えている最大の要因は、監督との間に築いた信頼関係だという。「彼とはたくさん話してきた。自分の持ち味が分かる映像を見て、それをどう生かせるかを考えた。改善しなければならない点も確認した。そこに熱心に取り組んでいる」

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自信と「ケチャップボトル理論」

シャビは明らかにマレンを構想の中心に据え、活躍に必要な戦術面での明確な指針を与えている。マレンは、選手の立場やクラブでの調子に関係なく、代表監督から明確な後押しを受けることが大舞台での成功に欠かせないと認めた。特に、ここ数カ月のようにゴールがなかなか生まれない時期には重要だという。

プレーにおける心理面について問われたマレンは、「どの選手にも、ある程度の自信が必要だ。僕も同じだ」と認めた。このゴールが連続得点のきっかけになるかと尋ねられた際には、サッカー界で言う「ケチャップボトル理論」になぞらえた質問に、冷静に答えた。「ケチャップボトル理論？ それは分からない。自分でチャンスをつくり、自分のやるべきことをやらないと」

ドイツとの一戦を見据えて

オランダ代表は今回の勝利で勢いを得て、月曜日のドイツとの注目の一戦に臨む。マレンが再び得点を挙げ、チームもシャビの指導の下で円滑に機能している。ホームのファンの前で見せた決定力を受け、欧州の強豪とも渡り合えるという新たな期待を胸に遠征する。マレンは、ギリシャ戦の勝利で示した水準を維持することに集中している。