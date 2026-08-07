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Stray Kids 2022(C)Getty images
SBS歌謡大典 SUMMERはU-NEXT独占配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの出演アーティスト・ラインアップ一覧｜Stray Kids、TAEYONGら

【K-POP・韓流音楽ライブ】韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の出演アーティスト一覧は？Picheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、Stray Kidsら歌手・アイドルのラインアップを紹介。

31日間無料トライアルで視聴可能
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韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。

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本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の出演アーティスト一覧を紹介する。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの概要・中継予定

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、韓国の夏を彩る大規模音楽祭。2026年上半期を彩ったアーティストが集結し、パフォーマンスを披露する。また、このイベントだけのスペシャルステージも行われる予定だ。開催日は日本時間8月9日(日)で、音楽祭の本公演が19:00から、ブルーカーペットがそれ以前に行われる。

中継は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見逃し配信も9月30日(水)23:59まで視聴可能だ。

  • イベント：2026 SBS歌謡大典 SUMMER
  • 本公演開始日時：8月9日(日)19:00
  • ライブ配信：U-NEXT(8/9 14:00-) ※本公演前にブルーカーペット実施予定
  • 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信～9月30日(水)23:59まで

※すべて日本時間。
※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERの出演アーティスト一覧

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」には、Picheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、TAEYONG、TEN、赤頬思春期(BOL4)、Stray Kids、ATEEZ、BIBI、YENA、xikersらが出演予定となっている。

出演アーティスト一覧は以下の通り。

  • Picheolin(SEVENTEEN DINO)
  • WONPIL
  • TAEYONG
  • TEN
  • 赤頬思春期(BOL4)
  • Stray Kids
  • ATEEZ
  • BIBI
  • YENA
  • xikers
  • KISS OF LIFE
  • ZEROBASEONE
  • RIIZE
  • NCT WISH
  • BABYMONSTER
  • NEXZ
  • MEOVV
  • izna
  • KickFlip
  • Hearts2Hearts
  • ALLDAY PROJECT
  • Baby DONT Cry
  • AxMxP
  • IDID
  • ALPHA DRIVE ONE
  • AND2BLE
  • EVAN

※出演者は予告なく変更になる場合があります。

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2026 SBS歌謡大典 SUMMERの無料視聴方法は？

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「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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