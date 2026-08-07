韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。

本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の出演アーティスト一覧を紹介する。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの概要・中継予定

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、韓国の夏を彩る大規模音楽祭。2026年上半期を彩ったアーティストが集結し、パフォーマンスを披露する。また、このイベントだけのスペシャルステージも行われる予定だ。開催日は日本時間8月9日(日)で、音楽祭の本公演が19:00から、ブルーカーペットがそれ以前に行われる。

中継は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見逃し配信も9月30日(水)23:59まで視聴可能だ。

イベント：2026 SBS歌謡大典 SUMMER

本公演開始日時：8月9日(日)19:00

ライブ配信：U-NEXT(8/9 14:00-) ※本公演前にブルーカーペット実施予定

見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信～9月30日(水)23:59まで

※すべて日本時間。

※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの出演アーティスト一覧

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」には、Picheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、TAEYONG、TEN、赤頬思春期(BOL4)、Stray Kids、ATEEZ、BIBI、YENA、xikersらが出演予定となっている。

出演アーティスト一覧は以下の通り。

Picheolin(SEVENTEEN DINO)

WONPIL

TAEYONG

TEN

赤頬思春期(BOL4)

Stray Kids

ATEEZ

BIBI

YENA

xikers

KISS OF LIFE

ZEROBASEONE

RIIZE

NCT WISH

BABYMONSTER

NEXZ

MEOVV

izna

KickFlip

Hearts2Hearts

ALLDAY PROJECT

Baby DONT Cry

AxMxP

IDID

ALPHA DRIVE ONE

AND2BLE

EVAN

※出演者は予告なく変更になる場合があります。

2026 SBS歌謡大典 SUMMERの無料視聴方法は？

U-NEXT

「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。