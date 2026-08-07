韓国の音楽祭「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」が、2026年8月9日(日)に行われる。
本記事では、「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」の出演アーティスト一覧を紹介する。
2026 SBS歌謡大典 SUMMERの概要・中継予定
「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は、韓国の夏を彩る大規模音楽祭。2026年上半期を彩ったアーティストが集結し、パフォーマンスを披露する。また、このイベントだけのスペシャルステージも行われる予定だ。開催日は日本時間8月9日(日)で、音楽祭の本公演が19:00から、ブルーカーペットがそれ以前に行われる。
中継は、ネット『U-NEXT』が独占ライブ配信を予定。見逃し配信も9月30日(水)23:59まで視聴可能だ。
- イベント：2026 SBS歌謡大典 SUMMER
- 本公演開始日時：8月9日(日)19:00
- ライブ配信：U-NEXT(8/9 14:00-) ※本公演前にブルーカーペット実施予定
- 見逃し配信：ライブ配信終了後、準備が整い次第配信～9月30日(水)23:59まで
※すべて日本時間。
※中継日時・内容は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよびイベント公式サイトよりご確認ください。
2026 SBS歌謡大典 SUMMERの出演アーティスト一覧
「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」には、Picheolin(SEVENTEEN DINO)、WONPIL、TAEYONG、TEN、赤頬思春期(BOL4)、Stray Kids、ATEEZ、BIBI、YENA、xikersらが出演予定となっている。
出演アーティスト一覧は以下の通り。
- Picheolin(SEVENTEEN DINO)
- WONPIL
- TAEYONG
- TEN
- 赤頬思春期(BOL4)
- Stray Kids
- ATEEZ
- BIBI
- YENA
- xikers
- KISS OF LIFE
- ZEROBASEONE
- RIIZE
- NCT WISH
- BABYMONSTER
- NEXZ
- MEOVV
- izna
- KickFlip
- Hearts2Hearts
- ALLDAY PROJECT
- Baby DONT Cry
- AxMxP
- IDID
- ALPHA DRIVE ONE
- AND2BLE
- EVAN
※出演者は予告なく変更になる場合があります。
2026 SBS歌謡大典 SUMMERの無料視聴方法は？
U-NEXT
「2026 SBS歌謡大典 SUMMER」は見放題配信の対象作品となるため、31日間無料トライアル中でも視聴可能だ。
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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。