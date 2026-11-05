韓国の音楽授賞式「2026 Korea Grand Music Awards(KGMA)」が、11月7日(土)・8日(日)開催される。

本記事では、KGMA 2026の出演アーティストやMC、タイムテーブルを紹介する。

KGMA 2026の開催日程

KGMA 2026は11月7日(土)・8日(日)に韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催。初日が「ARTIST DAY」、2日目が「MUSIC DAY」となり、両日ともレッドカーペットと本授賞式が行われる。

11月7日(土)の「ARTIST DAY」にはTREASURE、MEOVV、ALLDAY PROJECTなどに加え、日本からロックバンドのNovelbrightも初出演。11月8日(日)の「MUSIC DAY」にはATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZ、Hearts2Heartsなどが出演し、2日間で注目アーティスト総勢40組以上が集結する。

開催日 レッドカーペット 本授賞式 11/7(土)

ARTIST DAY 16:00～16:30 17:00～21:30 11/8(日)

MUSIC DAY 16:00～16:30 17:00～21:30

※すべて日本時間。開始・終了時間は変更となる可能性があります。

KGMA 2026のテレビ放送・ネット配信予定

KGMA 2026は、日本国内では『Hulu』がレッドカーペットと本授賞式を2日間とも見放題独占ライブ配信する。

『Hulu』では同時通訳音声の有無を選択可能だ。ライブ配信に字幕はないが、見逃し配信は後日字幕付きで予定。字幕なしの見逃し配信であればライブ配信終了後に準備が整い次第視聴可能となる。

チャンネル 形態 ライブ中継 見逃し配信 Hulu ネット 11/7(土)16:00-21:30

11/8(日)16:00-21:30 ※字幕なし ライブ配信終了後、準備が整い次第 ※字幕付きは後日配信予定

KGMA 2026の出演アーティスト一覧

KGMA 2026には、TREASURE、ATEEZ、ITZY、RIIZE、NEXZ、Hearts2Heartsなど40組のアーティストが出演する。日本からはロックバンドのNovelbrightが初出演する。

11月7日(土)の「ARTIST DAY」はナム・ジヒョンとウォニ(RESCENE)、11月8日(日)の「MUSIC DAY」はキム・ジェウォンとリズ(IVE)がMCを務める。

11/7(土)

ARTIST DAY 11/8(日)

MUSIC DAY 俳優

(出演日程未定) 【MC】ナム・ジヒョン 【MC】キム・ジェウォン コ・ユンジョン 【MC】ウォニ(RESCENE) 【MC】リズ(IVE) クァク・ソニョン Novelbright NEXZ キム・ムジュン NouerA RIIZE キム・ミン ダヨン MINHO キム・ジフン LUCY パク・ジヒョン キム・ヒャンギ RESCENE Billlie ナ・イヌ MADEIN SHOWNU X HYUNGWON ノ・ジョンウィ MEOVV AHOF ムン・サンミン xikers ALPHA DRIVE ONE パク・ギョンヘ IDID AEN パク・ギュリ(KARA) AND2BLE ATEEZ パク・ソハム Young K WayV ソン・シアン ALLDAY PROJECT YUNA アリン(OH MY GIRL) チャン・ミンホ ITZY イェウォン CRAVITY チェ・イェナ オ・セヨン CLOSE YOUR EYES KISS OF LIFE ウォン・ジアン TUIDE KiiiKiii ユ・ヨンウ TREASURE KickFlip イ・ギテク tripleS TOUCHED イ・ミンギ P1Harmony TWS イ・ソンミン FIFTY FIFTY Hearts2Hearts イ・ソンビン イ・ジュビン イ・ジュノ(2PM) イ・チェミン チョン・ヨビン チョン・ギョンホ チョン・ダビン チョン・インソン チョ・アラム チョ・イヒョン チョ・ジュニョン チン・ギジュ チャ・ジュンファン チェ・ジョンヒョプ チェ・ミナス チェ・ヒョヌク ハン・ソナ HA:TFELT

※出演者は変更となる可能性があります。

KGMA 2026のタイムテーブル

KGMA 2026は11月7日(土)・8日(日)の2日間にわたって韓国・ソウルの高尺スカイドームで開催され、両日とも16:00からレッドカーペット、17:00から本授賞式が開始予定。ただし、各アーティストの出演順や各演出のタイムテーブルは発表されていない。

KGMA 2026のおすすめ視聴方法

『Hulu』では、ライブ作品以外にも国内外のドラマや映画、アニメ、バラエティなど14万本以上の作品がいつでもどこでも見放題に。見放題作品が視聴できる有料プランは月額1,320円(税込)となっている。

『Hulu』の登録方法は至って簡単。下記手順に従えば、3分程度で登録を完了することができる。