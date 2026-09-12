アーセナル、優勝から約4カ月でスタッフ削減の可能性？7年連続赤字計上…大手コンサルに依頼か





アーセナルは、クラブ運営改善にむけて大手経営コンサルティング会社「ボストンコンサルティンググループ（BCG）」に依頼したようだ。





昨季22年ぶりにプレミアリーグを制し、チャンピオンズリーグでも決勝に進出したアーセナル。しかし先月、リチャード・ガーリックCEOは「我々はフットボールクラブだ。主要タイトルを獲得することが使命だが、それを財政的に持続可能な方法で実現したい。つまり、収益を拡大してパートナー、スタジアム運営、リテール事業に注力する必要がある」と財政面の見直しが必要だと語っていた。





『The Athletic』によると、アーセナルは2024-25シーズンに過去最高となる6億9100万ポンド（約1435億円）の収益を達成し、最終的な赤字額は140万ポンド（約3億円）まで抑えた模様。しかし、財務諸表には7年連続の赤字を計上。また、選手売却益などを除いた実質的な営業損失は、2024年は5000万ポンド（約104億円）だったのに対し、2025年には6500万ポンド（約135億円）まで拡大したという。





さらに、全体の運営コストは1億4790万ポンドから2億80万ポンドへと約5300万ポンド（約110億円）増加。クラブ側は当初、運営コストの増加はマッチデーコストの上昇や収益拡大に伴う全体的なコスト、特定の不動産関連の残存事項、およびインフレ圧力によるものだと説明している。





そうした中で、アーセナルはクラブ運営コストの見直しに向けて「BCG」に依頼した模様。コスト削減の検討やサッカー部門以外の運営業務の見直しなど、現時点で具体的な結論は出ていないものの、様々な分野のレビューを行っていると伝えられている。





一方で『テレグラフ』は、アーセナルの多くのスタッフは以前からBCGに依頼したことを認識しており、クラブ内では人員削減の可能性に対する不安が広がっていると指摘。また、BCGのレビューは主にピッチ外の事業面に焦点を当てる一方で、近年はメディカルスタッフの解任などサッカー部門のスタッフも評価の対象となってきたことを伝えている。





22年ぶりのプレミアリーグ制覇から約4カ月、アーセナルでスタッフの大きな動きがあるかもしれない。

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