チーム写真にまさかの“サリバなし”？「同僚にもからかわれていたけど…」話題の件をアーセナル監督が説明

アーセナルのミケル・アルテタ監督は、フランス代表DFウィリアム・サリバについて語っている。





2022年夏からトップチームに本格的に合流して公式戦184試合に出場、昨季は22年ぶりのプレミアリーグ制覇の立役者となったサリバ。今夏のワールドカップもフランス代表として6試合に出場したが、背中から腰にかけて抱えていた慢性的な痛みが悪化、現在は長期離脱を余儀なくされている。





そんな25歳DFだが、先日にはピッチ上での個人練習を再開したことが伝えられていた。そしてアルテタ監督は16日の会見で、「来週にはMRI検査を再度行い、現時点での回復状況を確認する予定だ。これまでのところ、非常にポジティブな兆候ばかりだね。彼が戻ってきてくれたら最高だ」とし、順調に復帰へと近づいていることを明かしている。





なお、そんなサリバだが今季のチームフォトに写っていなかったことが現地で話題に。アーセナルは14日、2026-27シーズンの男子チーム全体写真をSNSにアップしたが、そこにフランス代表DFの姿はなかった。クラブ側は「検査の予約があったため」としているが、様々な憶測を呼んでいる。理由について、アルテタ監督は以下のように説明していた。





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「これまで3回ほど撮影を試みたが、そのたびに様々な理由で直前にキャンセルせざるを得なかったんだ。今回はコマーシャル的な義務もあり、撮影のためにわざわざ遠方から来てくれた方々もいたので、まずはそのタイミングで撮影を行うことにしたんだよ。いずれ、チーム全員が揃った形でもう一度撮影する予定だ。全員が揃う機会をなんとか作りたいと考えているし、その際は改めて伝えるよ」





「（サリバ本人はどう思っているのか？）彼にはどうすることもできないことだったからね。普段の彼は何事に対してもポジティブだし、自分がどれほど愛されているかもわかっている。チームメイトからもからかわれていたけど、全く気にしていないよ」





アーセナルは18日、プレミアリーグ第7節でノッティンガム・フォレストと対戦する。