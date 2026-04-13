アーセナル失速で形勢逆転？有力記者9人中7人がマン・C逆転優勝を予想「全勝も必要ないかも」

プレミアリーグの優勝争いについて、有力メディア『The Athletic』の記者陣が予想している。

首位アーセナルと2位マンチェスター・シティによる今季のプレミアリーグ優勝争い。シーズンの大半はアーセナルがリードしてきたものの、後半戦からギアを上げたマンチェスター・Cもピッタリと並走している。そして第32節では、アーセナルがボーンマスに1-2で敗れたのに対し、マンチェスター・Cは敵地でチェルシーに3-0と快勝を収めた。この結果、両チームの差は「6」まで縮まることに。マンチェスター・Cが1試合多く残す中で、19日の第33節では直接対決を向かえる。

そして『The Athletic』は、記者それぞれの優勝予想を掲載。アダム・クラフトン記者は、以下のように分析した。

「今季はずっとアーセナルだと思っていたし、選手層と実力を考えれば、疑っていたのはサポーターだけだと思っていた。だが、その不安が現実のものとなっている。アーセナルはますます勢いを失い、感情的になり過ぎている。主力の状態も悪い。ここにチャンピオンズリーグ準決勝の2試合が加わってしまうと、重圧と緊張感はさらに高まる。一方でシティは調子を上げ、優勝は目前と確信しているようだ。今のアーセナルの状態を見ると、シティは全勝することも必要じゃないかもしれない。なので、シティに賭けたいと思う」

また、オリバー・ケイ記者も「9月頃からアーセナルを優勝候補と見てきたが……確信が薄れてきた。彼らの粘り強さを疑っているのではなく、問題はプレーがあまりにも窮屈に見えること。ボーンマス戦の結果はひどいものだった。今はシティ優勝が55％くらいだろうか。次の直接対決は非常に重要だ。アーセナルが敵地で引き分けることができれば、流れは完全にアーセナル有利に傾く。シティがかつてのように全勝できるようには見えないからだ。だが、今の首位チームを見ると……全勝は必要ないかもしれない」とし、マンチェスター・Cの逆転優勝を予想している。

今回の優勝予想では、『The Athletic』の記者9名が回答。その内7名の記者がマンチェスター・Cの逆転優勝を予想している。