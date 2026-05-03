「重圧は逆転してマン・Cに。アーセナルが有利」白熱の優勝争い…暫定6p差＆総得点で上回った首位に識者が持論

アーセナルとマンチェスター・シティによるプレミアリーグ優勝争いについて、イギリス『スカイスポーツ』の解説者が持論を展開した。

2日に行われたプレミアリーグ第35節で、アーセナルはフラムと対戦。ホームでの一戦は序盤から相手を圧倒すると、ヴィクトル・ギェケレシュの2ゴール1アシスト、ブカヨ・サカの1ゴール1アシストにより前半だけで3点をリードする。その後も失点を許さず、3-0で快勝を収めた。

この結果、首位アーセナルと2試合消化が少ない2位マンチェスター・Cの勝ち点差は「6」に。得失点差もアーセナルが「41（総得点67）」、マンチェスター・Cが「37（総得点66）」と広がっている。そんな白熱の優勝争いについて、『スカイスポーツ』の解説者であるジェレミー・レドナップ氏が持論を展開した。

「シティは確かに相手チームを圧倒する力を持っているが、アーセナルはプレッシャーの度合いを逆転させたと思う。何が起きるかはまだわからない。だが、アーセナルの方が有利だと思うよ」

またレドナップ氏は、両チームの今後の対戦相手を分析。マンチェスター・Cの方が厳しい試合が続くと予想している。

「シティにとって、ボーンマス戦（第37節）はアンドニ・イラオラ監督のホームラストマッチとなる。彼らは盛大に祝福するだろうし、派手な試合を見せてくれるはずだ。エヴァートンとのアウェーゲーム（第35節）も厳しい試合になるし、ブレントフォード（第36節）もヨーロッパリーグ出場権を狙っている」

「もし得失点差で決着がつくとすれば、アーセナルの残り試合は大きなアドバンテージだ。注目すべきはホームのバーンリー戦（第37節）だね。両チームが残り全勝すると仮定して、アーセナルがバーンリーを3-0か4-0で下すとなると……大きなチャンスになるだろう」