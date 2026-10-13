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UEFAチャンピオンズリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoリール
アーセナルvsリールはWOWOWオンデマンドでライブ配信
Yuta Tokuma
協力：

【10月14日】アーセナルvsリールのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2026-27リーグフェーズ第2節

UEFAチャンピオンズリーグ
アーセナル 対 リール
アーセナル
リール
上田綺世

【上田綺世出場予定】10月14日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2026-27リーグフェーズ第2節、アーセナル対LOSCリールの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

26-27シーズンパスが大幅値下げ！
wowow cl 26-27

WOWOW

CL・ELは26-27シーズンもWOWOWが中継・ライブ配信！

「CL・EL2026-27 シーズンパス」が価格改定

7月16日(木)から12,100円(税込)で販売！

大幅値下げで販売

2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月14日(水)に開催。アーセナルと、日本代表FW上田綺世が所属するLOSCリールが対戦する。

CLはWOWOW生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アーセナルvsリールのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アーセナルvsリールの試合日程・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節のアーセナルvsリールは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第2節
  • 日程：2026年10月14日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アーセナル vs LOSCリール
  • 会場：エミレーツ・スタジアム
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アーセナルvsリールのテレビ放送・ネット配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsリールの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施。

チャンネル

視聴リンク

WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31まで限定販売)

ライブ配信

WOWOWオンデマンド 月額加入
(単月契約におすすめ)

ライブ配信

WOWOWシネマ
(大画面のTVで観たい方におすすめ)

生中継

Leminoプレミアム
(初月無料トライアルあり)

ライブ配信

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

wowow cl 26-27(C)WOWOW

『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。

  1. WOWOW公式サイトにアクセス
  2. WEBアカウント(無料)に登録し、ログイン
  3. 「CL・EL2026-27 シーズンパス」販売ページから購入へと進む
  4. 決済方法を選択後、購入を完了すれば利用可能！

サービス

配信内容

CL・EL 2026-27シーズンパス
(2026/10/31(土)まで販売)

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

WOWOWオンデマンド 月額加入

・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合

Leminoプレミアム

・CL全試合をライブ配信

「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？

「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスーパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。

また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。

「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。

  • UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
  • UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
  • UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
  • UEFAスーパーカップ2026
  • MATCH HIGHLIGHT
  • UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
  • 2026-27シーズン開幕前特別企画
  • ほか多数

アーセナルvsリール チーム情報

アーセナル vs リール 予想スタメン

4-2-3-1
アーセナル crest
アーセナル
ARS
page.match.formation.title
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
ダビド・ラヤダビド・ラヤリッカルド・カラフィオーリリッカルド・カラフィオーリエズリ・コンサエズリ・コンサガブリエウ・マガリャンイスガブリエウ・マガリャンイスベン・ホワイトベン・ホワイトエベレチ・エゼエベレチ・エゼマルティン・ウーデゴールマルティン・ウーデゴールブカヨ・サカブカヨ・サカミケル・メリーノミケル・メリーノブルーノ・ギマランイスブルーノ・ギマランイスヴィクトル・ギェケレシュヴィクトル・ギェケレシュベルケ・オゼルベルケ・オゼルタンギー・ニアンゾータンギー・ニアンゾーネイサン・ノイネイサン・ノイアレクサンドロ・リベイロアレクサンドロ・リベイロカルヴィン・フェルドンクカルヴィン・フェルドンクバンジャマン・アンドレバンジャマン・アンドレディレーン・バクワディレーン・バクワナビル・ベンタレブナビル・ベンタレブガエタンペランガエタンペランハコン・アルナル・ハラルドソンハコン・アルナル・ハラルドソン上田綺世上田綺世
リール crest
リール
LIL
4-2-3-1
アーセナル

先発メンバー

リール

マネージャー

  • ミケル・アルテタ
  • D. Ancelotti

両チームの対戦成績

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
パリ・サンジェルマンパリ・サンジェルマンPSG
110061+53
2
バイエルンバイエルンFCB
110050+53
3
バルセロナバルセロナBAR
110051+43
4
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
110040+43
5
コモコモCOM
110041+33
6
シュトゥットガルトシュトゥットガルトVFB
110031+23
6
スポルティングCPスポルティングCPSCP
110031+23
8
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
110020+23
9
RCランスRCランスRCL
110032+13
9
ベティスベティスBET
110032+13
9
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
110032+13
12
ボルシア・ドルトムントボルシア・ドルトムントBVB
110032+13
13
レアル・マドリーレアル・マドリーRMA
110021+13
13
リヴァプールリヴァプールLIV
110021+13
15
アーセナルアーセナルARS
110010+13
16
AEKアテネAEKアテネAEK
110010+13
17
ローマローマROM
10101101
17
シャフタール・ドネツクシャフタール・ドネツクSHK
10101101
19
PSVアイントホーフェンPSVアイントホーフェンPSV
10101101
19
フェネルバフチェフェネルバフチェFB
10101101
21
ビジャレアルビジャレアルVIL
100123-10
22
クラブ・ブルッヘクラブ・ブルッヘCLB
100123-10
22
スラヴィア・プラハスラヴィア・プラハSLP
100123-10
22
リールリールLIL
100123-10
25
インテルインテルINT
100112-10
25
アトレティコ・マドリーアトレティコ・マドリーATM
100112-10
27
LASKリンツLASKリンツLAS
100101-10
27
ナポリナポリNAP
100101-10
29
ガラタサライガラタサライGAL
100113-20
29
バイキングバイキングVIK
100113-20
31
ポルトポルトPOR
100102-20
32
RBライプツィヒRBライプツィヒRBL
100114-30
33
フェイエノールトフェイエノールトFEY
100115-40
34
サバフFKサバフFKSAB
100104-40
35
スロヴァン・ブラチスラヴァスロヴァン・ブラチスラヴァSLB
100116-50
36
ボデ/グリムトボデ/グリムトBOD
100105-50
ラウンド8出場権


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