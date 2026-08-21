あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
Goal.com
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
プレミアリーグ
team-logoアーセナル
Emirates Stadium
team-logoコヴェントリー・シティ
アーセナルvsコヴェントリー・CはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Tsutomu Maeda

【8月22日】アーセナル対コヴェントリー・シティのテレビ放送/ネット配信予定｜坂元達裕出場予定！プレミアリーグ第1節

プレミアリーグ
アーセナル
コヴェントリー・シティ
アーセナル 対 コヴェントリー・シティ
坂元達裕

【坂元達裕出場予定】2026-27プレミアリーグ第1節、アーセナルvsコヴェントリー・シティのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

プレミアリーグを全試合独占配信
U-NEXT soccer pack 2026

U-NEXT

プレミアリーグ2026-27もU-NEXTで全試合独占配信！

「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要

特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！

特設ページからの登録がお得

2026-27シーズンのプレミアリーグ第1節が日本時間8月22日(土)に開催。アーセナルと、坂元達裕の所属するコヴェントリー・シティが対戦する。

【坂元達裕出場予定】アーセナルvsコヴェントリー・CはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

本記事では、アーセナルvsコヴェントリー・シティの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対コヴェントリー・シティの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsコヴェントリー・シティは、日本時間2026年8月22日(土)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第1節
  • 日時：2026年8月22日(土) 4:00キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs コヴェントリー・シティ
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

【坂元達裕出場予定】アーセナルvsコヴェントリー・CはU-NEXT独占配信！無料トライアル登録がお得まずは31日間無料トライアル

アーセナル対コヴェントリー・シティのテレビ放送・ネット配信予定

U-NEXT特設ページから視聴登録
(特典あり)

プレミアリーグはU-NEXT独占配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

アーセナル対コヴェントリー・シティのU-NEXT視聴方法

U-NEXT soccer pack 2026 openU-NEXT

2026-27シーズンのイングランド・プレミアリーグは、『U-NEXT』が全試合独占でライブ＆見逃し配信を行う。プレミアリーグの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、特典として1,200円分のポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックの支払いに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。なお、「月額プラン」の無料トライアル特典でもらえるポイントを「月額プラン」の支払いに充てることはできない。

なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

U-NEXTサッカーパックをお得に登録する手順

u-next soccer pack plan 2026U-NEXT

  1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
  2. 「サッカーパックを始める」をタップ
  3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
  4. 必要情報を入力して登録完了！

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

▶U-NEXTサッカーパックでプレミアリーグ2026-27を視聴！特設ページからの登録でパックがお得に

プレミアリーグ2026-27はU-NEXTが全試合独占ライブ配信！無料体験登録で月額割引特典ありまずは31日間無料体験

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アーセナル対コヴェントリー・シティの予想スタメンは？

アーセナル vs コヴェントリー・シティ 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-3-3

Home team crestCOV
1
ダビド・ラヤ
33
リッカルド・カラフィオーリ
4
ベン・ホワイト
3
クリスティアン・モスケラ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
41
デクラン・ライス
8
マルティン・ウーデゴール
49
マイルズ・ルイス＝スケリー
29
カイ・ハヴァーツ
20
ノニ・マドゥエケ
17
クリストス・ツォリス
19
カール・ラッシュワース
27
ミラン・ファン・エワイク
4
ボビー・トーマス
5
オーレル・アメンダ
3
ジェイ・ダシルバ
29
ヴィクトー・トープ
36
カレブ・イレンキ
6
マット・グライムス
9
エリス・シムズ
23
ブランドン・トーマス＝アサンテ
18
ルム・チャウナ

4-3-3

COVAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • フランク・ バニャック

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
11/8
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
4/5

COV
-直近成績

ゴールを許す
12/2
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
2/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

COV

5

勝利

0

引分け

0

勝利

16

得点

2
2.5ゴール以上のゲーム
4/5
両チームが得点
2/5

順位表

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー