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アーセナル対チェルシーはU-NEXTで独占配信！31日間無料体験特典でお得に加入
Yuta Tokuma

協力：

【9月7日】アーセナルvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定｜プレミアリーグ第3節

プレミアリーグ
アーセナル 対 チェルシー
アーセナル
チェルシー

【プレミアリーグ放送予定】2026-27プレミアリーグ第3節、アーセナルvsチェルシーのテレビ放送/ネット配信予定・試合日程・キックオフ時間を紹介。

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2026-27シーズンのプレミアリーグ第3節が日本時間9月7日(月)に開催。アーセナルとチェルシーが対戦する。

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本記事では、アーセナルvsチェルシーの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送/ネット配信予定、視聴方法を紹介する。

アーセナル対チェルシーの試合日程・キックオフ時間

アーセナルvsチェルシーは、日本時間2026年9月7日(月)にアーセナルのホーム、エミレーツ・スタジアムで開催される。

  • 大会：2026-27プレミアリーグ第3節
  • 日時：2026年9月7日(月) 0:30キックオフ／日本時間
  • 対戦：アーセナル vs チェルシー
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

※試合開始時間、対戦カードが変更になる可能性あります。最新の配信状況はU-NEXTサイトや大会公式サイトにてご確認ください。

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アーセナル対チェルシーのテレビ放送・ネット配信予定



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アーセナル対チェルシーのU-NEXT視聴方法

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なお、「U-NEXTサッカーパック」ではプレミアリーグ以外にもエールディビジを独占でライブ配信。ラ・リーガやFAカップ、コパ・デル・レイ、DFBポカールなども対象となっており、850試合以上の生配信を楽しむことができる。

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※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

アーセナル対チェルシーの予想スタメンは？

アーセナル vs チェルシー 予想スタメン

4-2-3-1
アーセナル crest
アーセナル
ARS
フォーメーション
チェルシー crest
チェルシー
CHE
3-4-2-1
1ダビド・ラヤ6ガブリエウ・マガリャンイス33リッカルド・カラフィオーリ4ベン・ホワイト15エズリ・コンサ7ブカヨ・サカ17クリストス・ツォリス49マイルズ・ルイス＝スケリー41デクラン・ライス8マルティン・ウーデゴール29カイ・ハヴァーツ1エミリアーノ・マルティネス3ウェズレイ・フォファナ6リーヴァイ・コルウィル5マクサンス・ラクロワ45ロメオ・ラビア7ペドロ・ネト21ジョエル・ハト17モーガン・ロジャーズ10コール・パーマー24リース・ジェームズ9ジョアン・ペドロ
チェルシー crest
チェルシー
CHE
4-2-3-1
アーセナル

先発メンバー

チェルシー

マネージャー

  • ミケル・アルテタ
  • シャビ・アロンソ

成績

ARS

ARS - 直近成績

BVB
2-3
COM
1-1
MCI
3-0
COV
3-0
AVL
0-1
得点（失点）
10/4
2.5ゴール以上の試合
3/5
両チームとも得点を挙げた
2/5
CHE

CHE - 直近成績

JDT
3-3
RSO
3-1
FUL
2-3
LUT
2-0
BHA
4-3
得点（失点）
15/9
2.5ゴール以上の試合
4/5
両チームとも得点を挙げた
4/5

両チームの対戦成績

対戦成績

アーセナルドローチェルシー
4
1
0
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
2
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
終了
EFL カップ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
チェルシー badge
チェルシー
CHE
0
終了
EFL カップ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
2
アーセナル badge
アーセナル
ARS
3
終了
プレミアリーグ
チェルシー badge
チェルシー
CHE
1
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
終了
プレミアリーグ
アーセナル badge
アーセナル
ARS
1
チェルシー badge
チェルシー
CHE
0
終了
8得点4
2.5 得点以上の試合2/5
両チームとも得点を挙げた3/5

順位表

#PFA+/-勝点直近成績
1
マンチェスター・シティマンチェスター・シティMCI
330072+59
2
ハル・シティハル・シティHUL
321030+37
3
アーセナルアーセナルARS
220040+46
4
チェルシーチェルシーCHE
220075+26
5
ブレントフォードブレントフォードBRE
312052+35
6
リヴァプールリヴァプールLIV
312064+25
7
ニューカッスルニューカッスルNEW
312064+25
8
リーズリーズLEE
312032+15
9
ブライトンブライトンBHA
311185+34
10
エヴァートンエヴァートンEVE
211031+24
11
サンダーランドサンダーランドSUN
31113304
12
マンチェスター・ユナイテッドマンチェスター・ユナイテッドMUN
210154+13
13
クリスタル・パレスクリスタル・パレスCRY
310248-43
14
イプスウィッチ・タウンイプスウィッチ・タウンIPS
310248-43
15
ボーンマスボーンマスBOU
302145-12
16
ノッティンガム・フォレストノッティンガム・フォレストNFO
302123-12
17
アストン・ヴィラアストン・ヴィラAVL
301205-51
18
トッテナムトッテナムTOT
301205-51
19
フラムフラムFUL
300347-30
20
コヴェントリー・シティコヴェントリー・シティCOV
300305-50
チャンピオンズリーグ
UEFAヨーロッパリーグ
降格

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