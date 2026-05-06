アーセナルのレジェンドであるティエリ・アンリ氏は、FWブカヨ・サカにメッセージを送った。

5日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）準決勝第2戦で、アトレティコ・マドリーと対戦したアーセナル。試合を通じて激しい攻防が繰り広げられたが、44分のサカのゴールが決勝点となって1-0で勝利。2試合合計スコア2-1で、アーセナルが決勝戦へ進出している。

アーセナルがCLの決勝戦に進出したのは、2006年以来20年ぶり。当時はバルセロナに1-2で敗れて涙をのんでいる。そしてその一戦でキャプテンマークを巻いて出場していたアンリ氏は、このアトレティコ戦でキャプテンマークを巻いた下部組織出身の24歳FWへ、『CBS Sports』でメッセージを送った。

「ブカヨ、おめでとう」

「君たちの幸運を祈っている。僕らは成し遂げられなかったけど、君たちならできると信じている。もし君たちが優勝すれば、“忘れられないチーム（アンフォゲッタブルズ）”になるだろう。僕らは“無敵のチーム（インビンシブルズ）”だった。さあ、掴み取ってこい」

メッセージを受け取ったサカは、笑みを浮かべながら「ありがとう」と3回繰り返し、レジェンドの言葉を噛み締めている。

今季のCL決勝は30日、アーセナルはパリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘンの勝者と対戦する。

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