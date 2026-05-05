アーセナルが20年ぶり2回目のCL決勝進出！サカが決勝弾…アトレティコとの手堅い一戦を1-0で制する

5日のチャンピオンズリーグ（CL）準決勝2ndレグ、アーセナル・スタジアムでのアーセナル対アトレティコ・マドリーは1-0でアーセナルが勝利。アーセナルは2戦合計スコアでも2-1と上回り、決勝進出を決めている。

スペイン首都にあるアトレティコの本拠地、メトロポリターノを舞台とした1stレグは1-1ドローで終了。CL初優勝を狙う両チームは、ロンドンの地で決着をつけることになった。

前半の立ち上がりは、攻守がよく切り替わる展開。アウェーのアトレティコは11分、グリーズマンの横パスをGKラヤが前に弾き、詰めていたジュリアーノがシュートに持ち込もうとするも、これは惜しくもアーセナルDFに跳ね返された。

アーセナルは時間が経つに連れてボールポゼション率を上げていき、アトレティコ陣地でゲームを進めるように。しかしアトレティコは右サイドハーフのジュリアーノが右ウィングバックとなり、5-3-2の布陣でアーセナルの攻撃を跳ね返し続ける。明確なチャンスはほとんどなく、1stレグのように手堅い試合が繰り広げられた。

しかし前半終了間際の45分、アトレティコが非の打ちどころのなかった守備に、突としてヒビが入った。アーセナルの先制点だ。DFラインを突破したギェケレシュがペナルティーエリア内右に侵入し、飛び出したGKオブラクを眼前に逆サイドのトロサールに浮き球を出す（飛び上がったプビルの頭に浮き球が当たったことでトロサールまで届いている）。トロサールは少しボールをキープしてからシュートを放ち、オブラクが弾いたボールをサカが枠内に押し込んでいる。

後半、ビハインドを負うアトレティコはポゼッション率を上げて攻撃を仕掛けるも、アーセナルの後方に引くことを厭わない4-4-2ブロックを崩すことができない。焦るシメオネ監督は58分にルックマン、ジュリアーノ、ル・ノルアンをモリーナ、カルドーソ、スルロットに代え、また67分にはグリーズマン、足をひきずいっていたフリアン・アルバレスの代わりにバエナ、アルマダをピッチに立たせて、早い段階で交代枠を使い切った。

だが、アーセナルの守備は堅い。ウーデゴール、スビメンディらをピッチに立たせたホームチームは、堅守でアトレティコの攻撃を跳ね返し、攻めるときには攻めて、時間を使うときには使ってと試合巧者ぶりを見せて、追いすがろうとするアトレティコを寄せつけず。観客の熱狂的な応援をその背に受けるロンドンの赤白のチームは、虎の子の1点を最後まで守り切り、終始手堅かった試合をモノにした（枠内シュートはそれぞれ2本ずつ）。

アーセナルは今季CL13試合無敗（10勝3分け）で、2005-06シーズン以来20年ぶりとなる決勝進出。ハンガリーのブダペストで行われる決勝では、PSG対バイエルンの勝者と対戦する。



