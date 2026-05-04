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アーセナルvsアトレティコはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Yuta Tokuma

【5月6日】アーセナルvsアトレティコ・マドリードのテレビ放送/ネット配信予定｜チャンピオンズリーグ2025-26準決勝2ndレグ

チャンピオンズ リーグ
アーセナル 対 アトレティコ・マドリー
アーセナル
アトレティコ・マドリー

【欧州CL 放送予定】5月6日開催のチャンピオンズリーグ(CL)2025-26準決勝2ndレグ、アーセナル対アトレティコ・マドリードの試合日程・キックオフ時間・テレビ放送予定を紹介。

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2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月6日(水)に開催。アーセナルとアトレティコ・マドリードが対戦する。

【アーセナルvsアトレティコを配信】CLはWOWOW独占生中継！オンデマンドですぐに視聴可能今すぐチェック

本記事では、アーセナルvsアトレティコ・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アーセナルvsアトレティコの試合スケジュール・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグのアーセナルvsアトレティコ・マドリードは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。

  • 大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ
  • 日程：2026年5月6日(水)4:00キックオフ／日本時間
  • カード：アーセナル vs アトレティコ・マドリード
  • 会場：エミレーツ・スタジアム

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アーセナルvsアトレティコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsアトレティコ・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
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月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
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月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
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・CL準々決勝2試合
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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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アーセナルvsアトレティコ チーム情報

アーセナル vs アトレティコ・マドリー 予想スタメン

アーセナルHome team crest

4-3-3

フォーメーション

4-4-2

Home team crestATM
1
ダビド・ラヤ
5
ピエロ・インカピエ
2
ウィリアム・サリバ
6
ガブリエウ・マガリャンイス
4
ベン・ホワイト
36
マルティン・スビメンディ
8
マルティン・ウーデゴール
41
デクラン・ライス
11
ガブリエウ・マルティネッリ
20
ノニ・マドゥエケ
14
ヴィクトル・ギェケレシュ
13
ヤン・オブラク
3
マッテオ・ルッジェリ
14
マルコス・ジョレンテ
17
ダヴィド・ハンツコ
18
マルク・プビル
5
ジョニー・カルドーゾ
4
R. Mendoza
22
アデモラ・ルックマン
6
コケ
9
アレクサンデル・セルロート
7
アントワーヌ・グリーズマン

4-4-2

ATMAway team crest

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ミケル・アルテタ

予想スタメン

控え選手

マネージャー

  • ディエゴ・シメオネ

負傷者および出場停止選手

負傷者および出場停止

負傷者および出場停止

成績

ARS
-直近成績

ゴールを許す
6/3
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
2/5

ATM
-直近成績

ゴールを許す
10/8
2.5ゴール以上のゲーム
3/5
両チームが得点
4/5

両チームの対戦成績

ARS

直近の 5 試合

ATM

2

勝利

2

引分け

1

Win

8

得点

4
2.5ゴール以上のゲーム
2/5
両チームが得点
3/5

順位表