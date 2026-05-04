2025-26シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、準決勝2ndレグが日本時間5月6日(水)に開催。アーセナルとアトレティコ・マドリードが対戦する。

本記事では、アーセナルvsアトレティコ・マドリードのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。

アーセナルvsアトレティコの試合スケジュール・キックオフ時間

UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグのアーセナルvsアトレティコ・マドリードは、アーセナルのホーム「エミレーツ・スタジアム」で開催される。

大会：UEFAチャンピオンズリーグ準決勝2ndレグ

日程：2026年5月6日(水)4:00キックオフ／日本時間

カード：アーセナル vs アトレティコ・マドリード

会場：エミレーツ・スタジアム

アーセナルvsアトレティコの放送・配信予定

UEFAチャンピオンズリーグ、アーセナルvsアトレティコ・マドリードの試合は『WOWOW』がライブ配信するため、地上波やDAZNなどでの中継・配信はない。

チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス 料金(税込) 配信内容 WOWOWオンデマンド

月額加入 2,530円(月額) ・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合

・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合 Leminoプレミアム

月額加入 1,540円(月額)

[初月無料] ・CLリーグフェーズ19試合

・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合

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・CL準々決勝2試合

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※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

アーセナルvsアトレティコ チーム情報

成績

両チームの対戦成績

順位表